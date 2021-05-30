Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat Yarışları etkinliğine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, "Fetih bir başlangıç demek, kapıları açmak demek, gönüllere girmek demek. Yelkende yelken açmak; yeni ufuklara, yeni yolculuklara başlamak demek. O anlamda hakikaten anlamlı etkinlik. Bu vesileyle yelken sporunda geldiğimiz aşama hepimiz açısından gurur verici. Olimpiyat arifesinde olmamız ve yelkende 8 sporcumuzun 6 ayrı kategoride kota alması bir ilk" dedi.