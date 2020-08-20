Organizasyondan yapılan açıklamaya göre önceki yıllarda İstanbul’da başlayan ve Bursa’nın Tirilye Mahallesi’nde koy içi yarışları ile devam eden organizasyon, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece İstanbul’da düzenlenecek.

Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün (TAYK), Moda Deniz Kulübü (MDK) desteğiyle gerçekleştirdiği organizasyona katılacak takımlar kısa süre içerisinde açıklanacak.

Yarışta 29 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nın akıntılarıyla mücadele edecek yelkenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Caddebostan açıklarında kutlayacak.

AA