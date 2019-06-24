Yeferson Soteldo için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş...

Santos forması giyen 21 yaşındaki Venezuelalı futbolcu Yeferson Soteldo'nun adı, bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu. Siyah Beyazlılar'ın şu sıralar ülkesiyle birlikte Copa America'da boy gösteren futbolcuyu gözlemcileri vasıtasıyla takip ettiği öne sürülmüştü. Santos kulübünün başkanı Jose Carlos Peres ise dün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Esporte por Esporte adlı bir televizyon programında konuşan Peres, "Amerika Birleşik Devletleri'nden Stoldeo için 17 milyon euroluk bir teklif aldık." ifadelerini kullanırken Beşiktaş'ın 1.58 boyundaki sol kanat oyuncusu için teklif yapıp yapmadığıyla ilgili soruyaysa "Bize ulaşan herhangi bir şey olmadı. İyi bir teklif gelirse değerlendiririz ama Beşiktaş bu kadar yüksek bir ücreti nasıl karşılayacak?" şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler