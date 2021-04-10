Galatasaray'ın sahasında 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçında yeni transferlerden DeAndre Yedlin, sakatlanıp çıkmıştı. Sosyal medyada pozisyonun faul ve kırmızı kart olup olmadığı tartışılırken Arda Turan kişisel hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda yer alan 'yerçekimi' ifadesinin hakem Ali Palabıyık tarafından pozisyonu açıklarken kullandığı öğrenildi





Fanatik'ten Metin Karabaş'ın paylaştığı bilgiye göre hakem Ali Palabıyık pozisyon hakkında, "yerçekimi var, oyuncu oradan ayağını nasıl kaçırsın" ifadelerini kullandı. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın bu tip pozisyonlar için hakemlere, "topa vurmak için havaya kalkan ayak inecek yerçekimi var, topa vuruyorsa kart olmaz" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Kırık şüphesi var

Yedlin hakkında maçın ardından konuşan Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, Yedlin'in durumunun ciddi olabileceğini ve kırık şüphesi bulunduğu sözlerine ekledi.



