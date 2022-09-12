Yedikule Hisarı, drone yarışlarına ev sahipliği yapacak

İSTANBUL, (DHA)- Fatih Belediyesi, Tech Drone League ile Drone Yarışları Zafer Kupası organizasyonu düzenliyor. Yarışlar, 27 – 28 Ağustos tarihlerinde Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilecek.

Fatih Belediyesi ile Türkiye’nin drone teknolojileri ve sporu alanında milyonlarca kişiye ulaşan Tech Drone League ortaklığında düzenlenen organizasyon 2 gün boyunca yarışların yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

“ZAFERİN 100’ÜNCÜ YILINA YAKIŞIR BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞECEK”

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Drone Yarışları organizasyonunu, tarih yolculuğumuzda önemli şeref halkalarımızdan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerden biri olduğu için Zafer Kupası olarak adlandırdık. İnşallah programımız zaferimizin 100’üncü yılına yakışır coşku dolu bir atmosferde tamamlanacak. Drone Yarışları organizasyonunun ilk kez tarihi bir mekânda gerçekleşmesi ve bu mekânın büyük bir titizlikle restorasyonunu sürdürdüğümüz 1600 yıllık kültürel mirasımız Yedikule Hisarı olması, ev sahibi olarak bizi ayrıca heyecanlı kılıyor. Yedikule Hisarı’nın restorasyonuna başladığımızda buranın kültür sanat faaliyetleri ve birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapacağını söylemiştik. Onlardan biri de bu organizasyondur. Tüm teknoloji ve drone meraklılarını 27 – 28 Ağustos tarihlerinde bu unutulmaz ve renkli programa davet ediyorum” dedi.

HEM TAKIM HEM BİREYSEL YARIŞLAR NEFES KESECEK

Her geçen gün daha da gelişen drone teknolojisini sportif veya profesyonel olarak eğitimli bir şekilde gerçekleştiren pilotlar, birinci gün antrenman, sıralama turları, ikinci gün ise eleme yarışlarıyla şampiyonluğa ilerleyecekler. Yarışlar ve etkinlikler tüm gün sürerken 200 kilometre hıza 1 saniyede çıkan dronelar, final yarışlarını akşam saatlerinde, LED’lerle özel olarak ışıklandırılmış ve 10 engelden oluşan 400 metre pisti en önde tamamlamak için kıyasıya yarışacaklar. Pilotlar; quad droneları, FPV (First Person View) ve özel radyo kumandaları ile seyircilere heyecan dolu bir yarış keyfi yaşatacaklar. Droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele ederken; pilotların gözlüğündeki görüntü sahnedeki LED ekranlarda canlı verilecek ve seyirciler de pilotlarla aynı heyecanı yaşayacak.

TÜRKİYE’NİN GENÇ DRONE PİLOTU DA YARIŞACAK

Yedikule Hisarı’ndaki Drone Yarışları’nda Türkiye’nin 9 yaşındaki drone pilotu Ege Orhan da profesyonel sporcularla birlikte yarışacak. Yarışların yanı sıra renkli etkinliklerin de gerçekleşeceği programda dileyenlere drone uçuş eğitimi verilirken; katılımcılar drone simülatörü, VR deneyim, maker & robotik alanları, segwayler, yarışmalar, drone pit stop, topla drone vurma gibi deneyimler yaşayabilecekler. MC tüm gün interaktif atölyeleri ve yarışmaları sunarken, deneyim alanında kazananlara madalyaları takdim edilecek.

27 – 28 Ağustos tarihlerinde 15.00 – 23.00 saatleri arasında düzenlenecek ve katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinlikte, tüm drone ve teknoloji meraklıları için belirlenen noktalardan Yedikule Hisarı’na ulaşım Fatih Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.

KAZANAN DRONE PİLOTLARINI ÖDÜLLER BEKLİYOR

28 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşecek törende hem takım kazananları hem de bireysel yarışan pilotlar ödüllerini ve kupalarını alacaklar.

Takım Ödülleri: 1.Takım 6.000 TL, 2.Takım 3.000 TL, 3.Takım 2.000 TL, 4.Takım 1.000 TL

Bireysel Ödüller: 1.Kazanan 3.500 TL, 2.Kazanan 2.000 TL, 3.Kazanan 1.500 TL, 4.Kazanan 1.000 TL