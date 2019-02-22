Yazık oldu!

“Siz bir de bizim atmosferi görün” diyen Zenit, sahasında Fenerbahçe’ye karşı oyun üstünlüğü kuramadı. Sarı- Lacivertliler, özellikle ikinci yarıda tam anlamıyla oyuna hükmetti. Ruslar mücadelenin bazı bölümünde uzun süre top yüzü görmedi. 90 dakika sonunda topla oynamada Fenerbahçe’nin yüzde 60.9’a yüzde 39.1’lik; pas isabetinde ise yüzde 85.6’ya yüzde 75.6’lık üstünlüğü vardı. Ancak sahadaki oyun üstünlüğü, maalesef skor tabelasına yansımadı.

Peş peşe hatalar

Bunun en büyük nedeni, yapılan bireysel hatalardı. Sadık, Mehmet Topal, Ayew, Moses ve Hasan Ali’nin hataları kalemizde tehlike yaşanmasına neden oldu. Bunların 3’ünde Rus ekibi gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, çok iyi bir futbol sergilediği Zenit deplasmanından basit hatalar nedeniyle hüsranla döndü. Daha önce Türkiye Kupası’na da havlu atan Fenerbahçe için bundan sonra sadece Süper Lig kulvarı kaldı. Artık hedef, ligde hızla üst sıralara tırmanmak.

Önce turu getirdi, sonra hediye etti

Mehnet topal için karşılaşma çok güzel başladı ancak büyük bir hayal kırkılığıyla bitti. Tecrübeli oyuncu, 43. dakikada sol ayağıyla ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye adeta füze gönderdi ve kariyerinin en güzel gollerinden birine imza attı. Skor 2-1’e, yani Fenerbahçe’ye turu getirecek sonuca geldi. Ancak 76. dakikada Topal bu kez kötü bir şekilde sahneye çıktı. Dzyuba’nın yerden pasında önündeki topa vurmayan Mehmet Topal, daha sonra ayağının altından kaçırdı ve Serdar Azmoun fileleri havalandırdı. Böylece 3-1’le turu geçen taraf Zenit oldu.