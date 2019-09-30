Yazık bu taraftara

Siyah- Beyazlı futbolseverler buna rağmen takımlarını Trabzon deplasmanında da yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu, müthiş tezahüratlarla futbolcuları ateşlemeye çalıştı. Ancak tribünlerin çabası, sahaya etki etmedi! Siyah-Beyazlılar, 4-1’lik malubiyetle yine hüsran yaşattı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, maç sonunda takımlarına tepki gösterip üzgün bir şekilde stattan ayrıldı.