Süper Lig'de son olarak deplasmanda Konyaspor 'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe , bu hafta sahasında Çağdaş Atan yönetiminde 6 puan toplayan Kayserispor'u Kadıköy Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmayı sarı lacivertliler, Joao Pedro'nun bir gol bir asistlik performansıyla 2-0 kazanarak puanını 10'a yükseltti.

Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, çıktığı 5. maçta yine farklı oyunları tercih ederek sahada yer aldı. Portekizli teknik adam "harika bir maç çıkardık. 75. dakikaya kadar rakibin şutu yoktu. 85. dakikada ilk pozisyonumuzu verdik. Bu tarz bir oyun için Fenerbahçe seviyesinde olmak gerekiyor. Taraftarların bizimle olması ve maç içinde iyi olmadığımız anlarda bizi desteklemesi çok önemli. Onlar harikalar, bizim için çok önemliler." ifadeleriyle karşılaşma ile ilgili değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçıyla ilgili yazarlarımız da değerlendirmelerde bulundu.

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İşte Fanatik yazarlarının Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazıları:

HATASI AZ, ARTISI FAZLA (MEHMET DEMİRKOL)

Çağdaş Atan, Fenerbahçe’nin orta saha merkezini baskılamak, kaptıklarıyla direkt driplingle gitmek üzerine bir yapı kurmuştu. Zaman zaman Fenerbahçe’nin stoperlerine de baskı yapmaya çalıştı ama temel planı buydu. Fenerbahçe’yi kanatlara yönlendirdi ve burayı da kalabalık tutmak istedi. Baskıdan da aynı driplingci oyuncularla çıkmak kolaylık olacaktı. Ama ne o baskıyı açabildiler ne de direkt akınları sorun çıkardı.

İlk yarıda tam 6 kez ofsayta düşünce planın bir tarafı hiç çalışmadı. Geçen hafta Konyaspor’un da ilk yarıda 8 kez ofsayta düştüğünü unutmamak lazım. Jesus bunu bildik bir ofsayt taktiğiyle yapmıyor. Ama 3’lü savunmanın pozisyon sadakatiyle ve disiplinle oynadığı kesin. Kayserispor 72. dakikaya kadar şut girişiminde bile bulunmadı. Konuk ve transfer tahtası kapalı takımın planı bir yönlü, favori olanın iki yönlü tutuyorsa biraz beceri her şeye yetiyor. İrfan-Arao- Pedro’nun goldeki toplam becerisi de kilidi açtı.

Panikten kurtulsalar iyi olur

Crespo-Arao ikilisi solda Aloski olunca takımın harcı oldular. Atan’ın iyi planına rağmen rakibi kaleye yaklaştırmadılar. Ön taraf için de umut var. King-Pedro ikilisinin yeni forma heyecanıyla hafif bencillikleri ortadan kalktığında uyum ilginç olabilir. Fizik ve beceri anlamında birbirini tamamlayan özelliklere sahipler. Dün hatalar az, artılar fazlaydı. Oyuncular rotasyon sebebiyle az zamanda çok iş yapma paniğinden kurtulursa daha da iyi olur.





KAZANIRSA PROBLEM YOK (FAİK ÇETİNER)

Jesus yine beklenen rotasyonunu yapmıştı. Konyaspor maçının bankoları (Lemos, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Rossi) ve cezalı Valencia dışarda kalmış; Gustavo, Crespo, Alioski, İrfan Can, King ve Pedro formayı kapmıştı. Dolu tribünler önünde Kayserispor’un rakibine kafa tutup, tutamayacağını merak ediyorduk. Maç başladı, dakikalar geçti, sahada topu alan oynayan Fenerbahçe ile rakip kaleye gitmeyi aklına bile getirmeyen bir Kayserispor vardı. Düşünün ilk 45 dakikada tek şut atmayan, korner kullanmayan, bir takım izledik. Fenerbahçe’nin 3’lü defansını da teraziye çıkartamadık? Oyunu sadece geriye paslarla oynayan Kayserispor 35 dakika dayanabildi. Yeni transfer Pedro’nun beceri dolu golü izlenmeye değerdi. Pedro demişken devam edelim. Hırslı, ayağına hakim, inatçı ve son top vuruş ustası. Çok can yakar. Oyunun ikinci bölümü de ilk bölümün kopyası gibiydi. Hele bu yarının başında şahsi becerisiyle King farkı ikiye çıkartınca maçta, ”Bundan sonra kaç gol olur?” diye tribün toto başladı.

Şimdi bakalım Kiev'e

Ardından da Jesus’un hamlelerini gördük. King yerini Rossi’ye, İrfan Can da Mert Hakan’a bıraktı. Sadece sahasında kapanmayı düşünen Kayserispor’un ilk atağını ve ilk şutunu son 15 dakikaya girerken izledik. Gole izin vermeyen ise mükemmel refleksler ile Altay oluyordu. Yabancı kuralına takılan Osayi de son bölümde oyuna dahil oldu. Zayıf rakibi karşısında zorlanmadan maçı kazanan Fenerbahçe için methiyeler düzecek değiliz. Zaten kazandın mı, 'No problem'. Şimdi bakalım Dinamo Kiev maçına ve Jesus’un sahaya süreceği 11’e.





BUNALTICI BASKI (SERKAN AKCAN)

Jesus, kaybettiği Konya maçından tam 6 oyuncuyu (Valencia cezalıydı) değiştirip, Kadıköy’de çok yüksek şiddette baskı yapacak bir 11 tercih etti. Pedro ile King’in ön alan baskısı o kadar bunaltıcıydı ki, topa sahip olmayı seven Kayserispor, meşin yuvarlağı Fenerbahçe ceza sahasına getirecek fırsatı bile bulamadı. İlk yarıda Joao Pedro topuk pasları, topa dokunuşları, yeteneği ve golüyle büyük fark yarattı. Pedro ile King’in ön alan baskısı Crespo’yu, Kayserispor ceza yayına yaklaştırdı, ikinci toplara koşturdu. Portekizli orta saha, bu sayede oyunda kaldığı süre içerisinde neredeyse tüm hücum aksiyonlarının içinde yer aldı.

Jesus maçı o kadar iyi yaşıyordu ki kenarda bir ara taç atışını yapsın diye Alioski’yi itecek noktaya kadar geldi. Jesus’un enerjisi tüm takıma yansıdı desek abartmış olmayız. Jesus, takımından öyle şiddetli bir baskı istedi ki Kayserispor ilk yarıda Fenerbahçe ceza sahasına bile giremediği gibi tek bir şut deneyemedi. Bu bunaltıcı baskının arttığı 50. dakikada Ferdi orta sahada kazandığı ikili mücadeleyle geçiş atağını başlattı ve King de o atağı bir Premier Lig golüyle bitirerek maçın fişini çekti.

Son dönemin en rahat maçı

Fenerbahçe o kadar yüksek vitesle baskı yaptı ki Kayserispor ilk kez 73. dakikada rakip ceza sahasında topla buluştu ve ilk şutunu kaleye gönderebildi. Rakip kaleye doğru hücum koşuları yapmak kolaydır, Fenerbahçeli futbolcular hücumda o kadar doğru ve yüksek şiddetli savunma koşuları yaptılar ki Kayserispor’u orta çizginin ötesine geçirmediler. Sanırım Fenerbahçe taraftarı son dönemin en rahat maçını dün gece Kayserispor karşısında izlemiş olabilir.



