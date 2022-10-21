Sezon başında Fenerbahçe 'nin başına geçen Portekizli teknik adam, Süper Lig'de 11. haftaya girilmeden gösterdiği performansla hem Fenerbahçe camiasının hem de spor kamuoyunun beğenisini topladı.

Oyuncularla ilişkisi, kazansa bile sevinmemesi, takım içi dengesi gibi birçok nedenden ötürü profesyonelliğini sahaya yansıtan tecrübeli çalıştırıcı için sarı lacivertlilerin planı bulunuyor. Yönetim, Jorge Jesus'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jesus ile görüşmelere başladığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile 2026 yılına kadar sözleşme uzatmak istemesini yazarlarımıza sorduk.

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İşte usta yazarlarımızın görüşleri...

Mehmet Demirkol: Büyük takımlar teknik direktörlük anlaşmalarını ne kadar uzun süreli yapsalar da fiiliyatta onlar 1 yıllık anlaşmalardır. Gerçek bir büyük bir takımın oluşması 4 yıl gibibir zaman alıyor ancak Türkiye’de bunu yapmak çok mümkün değil. Real Madrid’de de değil... Büyük takımlar bunu kabul etmezler. Öte yandan Jorge Jesus ile uzun vadeli çalışma isteğini son derece mantıklı buluyorum. Başka bir hava getirdiği kesin. Oyuncular ve camia üstünde büyük bir etkisi var. Ama onun 3-4 yıl görevde kalmak isteyeceğini zannetmiyorum. Orta vadede Brezilya Milli Takımı kapısını çalarsa, buna hayır demez.

Serkan Akcan: Jorge Jesus’un Fenerbahçe’deki sezon başlangıcı, camianın beklentilerini şimdilik karşılamış görünüyor. Hocanın oyun ve kadro tercihlerindeki esnekliği, forma adaletini sağlamış olması yarattığı en büyük fark olarak değerlendirilebilir. Kısacası Portekizli hoca kısa sürede Fenerbahçe camiasını tatmin etmeyi başardı. Hatta taraftarı da konsolide etmeye başladı. Şimdilik her şey beklentiler dahilinde ilerliyor ve Fenerbahçe camiası Jesus’dan memnun, futbolcular mutlu. Jesus’la başlangıçta bir yıllık kontrat imzalamak aslında her ikitarafı da koruyucu bir detaydı. Tersi bir durumda astronomik tazminatlar gibi kulübü yıpratıcı süreçler yaşanabilirdi. Ortada başarılı bir başlangıç mevcut. Yönetimin, teknik direktörüyle ilgili yeterli ölçme, değerlendirme verisine sahip olduğu söylenebilir. Fenerbahçe Yönetimi’nin Jesus’un sözleşmesini uzatması başarılı bir hamle olur. Jesus’un Portekiz dışında tek sezonluk çalışma planları düşünüldüğünde Türkiye’de geçireceği süreyi uzatmak hocanın kariyerinde de bir ilk anlamına gelecek.





Erman Özgür: Fenerbahçe için Ali Koç yönetiminin seçildiği andan itibaren en iyi transfer Jorge Jesus. Elbette gitmek isterse yapacak bir şey yok ama bir transferi gerçekleştirmek kadar o ismi kulübün bünyesinde tutmak da bir yönetici becerisidir. Bu işler bazen para, bazen diyalogla, bazen de teknik direktörün önüne çok başarılı olabilecek bir kadro için bütçe koymakla oluyor. Fenerbahçe Yönetimi’nin işin başına geldikleri andan itibaren bu kadar rahat ve keyifli bir sezon geçirdiğini de düşünmüyorum. O yüzden hocanın sadece Fenerbahçe’ye değil Türk futboluna da katkısı düşünüldüğünde kalması için tüm imkanlar seferber edilmeli diye düşünüyorum.

Faik Çetiner: Ali Koç göreve geldikten sonra teknik direktör seçimlerinde hep ‘karavana’ attı. Camia bu sezon başında da yönetimin yine yanlış bir isimle anlaşılmasının endişesini yaşıyordu. İşte bu yüzden Jorge Jesus seçimi Fenerbahçe’de büyük memnunluk yaratmıştı. Portekizli hoca, Fenerbahçe’ye gelene kadar Avrupa’da (kendi ülkesi hariç) hiç çalışmamıştı. Bu kafalardaki tek soru işareti idi. Ancak Jesus, kurduğu alternatifli kadro, oynattığı futbol ve alınan başarılı sonuçlarla kısa zamanda taraftarın ve camianın gözdesi oldu. Portekizli hocanın mukavelesinin 2026’ya uzatılması konuşuluyor. Hemen bir hatırlatma yapalım, Fenerbahçe’de başarı şampiyonluklar ve kupalar ile değerlendirilir. Fenerbahçe bu sezonu şampiyon tamamlarsa Jesus kahraman ilan edilir ve uzun yıllar takımın başında kalır. Şampiyonluk ile gelen büyük çoşkuyu görecek olan Jesus’un uzun yılları kapsayacak mukaveleye ‘hayır’ diyeceğini sanmam. 8 yıldır şampiyonluk özlemi çeken camia aksi bir sonuçta yine hocaya destek verir mi, tartışılır.







