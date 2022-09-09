Yazarlarımız Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını değerlendirdi!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe , sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etti. Sarı-Lacivertliler Gustavo Henrique ve Batshuayi'nin golleriyle rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

Maç sonu açıklamasında Dinamo Kiev'i savunma yapmak zorunda bıraktıklarını ifade eden Jesus, "Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istediği şey, taktik faullerle bizi durdurmaktı. 25. dakikada kalecileri vakit geçirmeye başlamıştı. Futbolda bunların olmaması gerekiyor. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bunu yapmaması gerekiyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.





Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçıyla ilgili yazarlarımız değerlendirmelerde bulundu.

İşte Fanatik yazarlarının Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı yazıları:

SAÇMA GERGİNLİĞİ BATSHUAYİ BİTİRDİ (MEHMET DEMİRKOL)

İlk yarıda Dinamo Kiev, ceza sahasına hiç giremedi. Bir girişime de izin yoktu. Dengeli, önde bütün pas kanallarını tıkayan bir yerleşim yetti. Ligden alışık olduğumuz ön alan baskısının dışında bir oyun. Ve işe yaradı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçlarını da iyi oynamıştı ama ilk yarı itibarıyla oyun olgunluğu açısından kat edilen mesafe olağanüstüydü. Sıkışık savunma içinde Pedro King uyumu biraz daha iyi olsa oyun başka bir seviyeye de çıkabilirdi. Ceza sahası çevresindeki fizik direnç işi zorlaştırdı. Kiev’in antipatik, oyunu durdurma çabaları ve sert oyunları da... Ancak 35’deki golden sonra bu sıkıntının devam etmesi anlaşılır değil. Öte yandan Ferdi’nin sağ kanattan attığı uzun taçlar oyunda yeni bir pencere açtı. Fenerbahçe’nin kornerlerini saymak çok bir şey ifade etmeyebilir artık. Çünkü bu taçlar da farklı değil. Ve her şey kötü giderken golün bu yolla gelişi de Jesus için ayrı bir keyif olmalı.

Üst üste 3 hata

2. yarıda Kiev orta saha aksını biraz daha ileri alıp özellikle Crespo üzerine baskı kurdu. Crespo buna uygun davranmayıp tek top oynamayınca Kiev bundan yararlandı. Ama yine de 1-1’i getirecek bir dengeden bahsedemeyiz. Golü üst üste yapılan 3 hata getirdi. Ki bunlar olur. Ama sonraki konsantrasyon kaybı... Bu olmaz. Bu tedavi edilmesi gereken bir sorun. Tribünlerden sahaya, topyekun, saçma bir gerginlik. Hele sahaya atılanların rakibe yaptığı yardım... Çok zararlı bir huy. Ama belki de Batshuayi’nin kahraman olması için böyle bir durum gerekliydi. En tartışmalı transferin kabullenilmesi için.

HOŞ GELDİN BATSHUAYİ (FAİK ÇETİNER)

Bu Dinamo Kiev’i bırakın dün sahaya çıkan takımı, Fenerbahçe’nin kulübesindekiler bile yener. Soruyorum size, Dinamo Kiev’den kimi alır, Fenerbahçe 11’ine koyarsınız? Gel gör ki, Jesus’un takıntıları var. Doğru seçimler yapamıyor.

Bu da onu kenarda sıkıntıya sokuyor. Maçın genelde nasıl geçeceğini hepimiz biliyorduk. Sahaya futbol oynamaya ve bir an önce sonuç almaya çıkan Fenerbahçe ile, rakibinin sinir uçları ile oynayan, sertlik yapıp, kendi alanında oyunu kabul eden bir Dinamo Kiev vardı. Maçın ilk bölümünde Fenerbahçe’nin kapalı defansları açacak çilingirleri (İrfanCan, Osayi, Valencia, Lincoln) kulübede olunca, fazlaca gol pozisyonu izleyemedik. Gol de duran toptan geldi. İlk devre cılız bir skorla bitmişti.

Golü yedikten sonra...

İşte Jesus böyle durumlarda takıma el atmıyor. Rakip ilk atağında, Altay’ın da hatasıyla golü bulunca Portekizli hoca kulübedekileri hatırlıyor. Son 25 dakikada Batshuayi (Pedro), Valencia (King), İrfan Can (Rossi) oyuna girince maçın hareketlendiğini gördük. Rakibin oynamadan çok oynatmadan maçı bitirme sevdası da amacına ulaşmadı. Yeni transfer Batshuayi ilk resmi maçında attığı şık golle, hem Jesus’u, hem de Altay’ı eleştirmekten kurtarıp, galibiyete imza attı. O zaman 'Hoş geldin Batshuayi'.

SEN AĞLAMA LUCESCU... (MEHMET ALİ SABUNCU)

Avrupa’da yolunu şaşırtan Lucesculu Kiev’e karşı, Jesus önde Joao Pedro ile maça başladı. Son dakikada Batshuayi, Lusescu’nun işini bitirdi. Maçın önemli anları ise;

Kiev sadece tekme attı

Kadıköy ilk 9 dakikada futboldan çok, Kiev’in yaptığı faulleri seyretti! 21’de Ferdi araya iyi sızdı, pasında Pedro’dan önce kale önünde Kievliler vardı. 25’te son vuruşta Henrique topu Bushchan’a kaptırdı. Pozisyonda ilk vuruş Szalai’dendi. 35’te Rossi’nin kullandığı kornere, Henrique kafayı vurdu: 1-0. Devre tek golle bitti. 46’da King uzaktan denedi, ikinci gol gelmedi. 64’te Dinamo Kiev’in ilk şutu gol oldu, golü atan Tsygankov’du. Golde Altay hatalıydı... 90+2’de Batshuayi topu kale tavanına astı, maçı da kapattı: 2-1.

Hoş geldin Batshuayi

Futbolun tekme ile değil, oynayarak oynandığını fakir edebiyatı yapan Lucescu umarım anlamıştır. “Biz 11 saat otobüsle geldik, elimizden geleni yaptık.” Peki, futbol oynadınız mı... Hayır... Tekme attınız... Neyse, sonuçta UEFA Avrupa Ligi’nde maç kazanıldı. Batshuayi ise anlamlı bir gole imza attı. Hem de Mircea Lucescu’ya...



