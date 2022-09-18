Yazarlardan İstanbulspor - Beşiktaş maçı yorumu! 'İlk gol mazagin'

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ederken geçen hafta Başakşehir karşısında ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş ligin mütevazi takımı İstanbulspor'la deplasmanda karşılaştı. 4 golün atıldığı maçta kazanan çıkmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Etkisiz bir görüntü çizen Beşiktaş tarafı ağır eleştirilerin hedefi oldu. Fanatik Gazetesi yazarları da İstanbulspor - Beşiktaş mücadelesini yazdı.

ALİ ECE: NEREDE O PRES?

Beşiktaş, ilk yarıda Valerien Ismael geldiğinden beri en önemli özelliği olan tam saha presi yapamadı. İstanbulspor’un 3-4-2-1 formasyonu kadar, Beşiktaş kenar forvetlerinin etkisizliği, özellikle de NKoudou’nun sayısız top kaybı rakip ceza alanına yeteri kadar yüklenememesine sebep oldu. Ligde bu sezon en az şut attığı ilk yarıyı oynayan Beşiktaş 45 dakikada sadece 6 kez rakip ceza alanı içinde topla buluşabildi. Bunlardan ikisinde ilk yarıda Beşiktaş’ın en iyisi olan Masuaku vardı. İlk golü getiren şut aslında çift vuruştu, NKoudou’nun doğrudan kaleyi vurmaması gerekirdi, kaleci dokunmasa iptal olacaktı.









İlk kez zevk vermedi

Masuaku ise ikinci gol öncesinde gayet bilinçli bir şekilde sorumluluk alarak topu taşıdı. Emir Gültekin uzaktan çok iyi bir şut çıkarsa da artık Beşiktaş kalecisinin o kadar uzaktan gol yememesi gerekirdi. İkinci yarıda da Beşiktaş vitesi yükseltemedi, sezon başından beri oyunu ilk kez futbol adına zevk vermedi. Yine ilk kez bu sezon Ghezzal’ı çok aradı. Üstüne bir de frikikten bir tane daha yedi: Artık Ersin’e mi, gereksiz ötesi faul yapan Welinton’a mı ihale çıkar bilemem ama Fenerbahçe derbisi öncesinde milli maç arasında Beşiktaş’ın kolektif açıdan toparlanması şart.

CEM DİZDAR: DÜDÜK ÇALDI, ACI BİTTİ!...

İlk yarı tamamlandığında üç gol vardı ama ‘’günümüz futbolu’’ diye anılan oyundan bize ne kalmıştı? Sabaha kadar analiz yapılsa da devre, ilk golün magazininin önüne geçemez! Onca para verip alınan iki yabancı oyuncu kuralı bilmiyor ve gol oluyor! Komik… Beri yandan sık sık tekrarlanır; ‘’Ülkede üç Türk (yerli) futbolcu yok’’. İlk gol magazin… İkinci gol, kaleye yaklaşamayan Emir Gültekin’in çaresizce vurduğu top! Ki, ülkede buna ‘’şahane gol’’ de deniyor… Sadece üçüncüsü gol gibi gol. Taşıma, -ki paslaşarak geçmeyi tercih ederim - ayağa bırakma ve boş kaleye son vuruş. Peki takımların düzen, tertip, oyun anlayışı ya da ‘’felsefesi’’? Onlardan eser yok.

Oradan oraya savruldu

Haydi, İstanbulspor ligin yenisi ve dar bütçelisi. Ya Beşiktaş? Üstelik sahada ‘’günah keçisi’’ Necip Uysal da yok! Josef De Souza yokken ön alanda daha iyi görünen Beşiktaş onun varlığında ‘’ortalama bir takım’’a mı dönüştü acaba? Ya da bu nedenle Salih ve diğerleri mi sıradanlaştı? İkinci devrenin ilk 15 dakikası ilkine rahmet okutur ritim ve ‘’zenginlikte’’! Futbolu çağrıştıran neredeyse tek şey ‘’futbol topu’nun oraya oraya savrulması. Sonunda 86. dakikada Özkan Öztürk’ün deyişiyle ‘’olağanüstü bir gol’’ daha! Oyun, düzen yok ama golün ‘’olağanüstü’’sü var… Ve son düdük çaldı, oynanamayan oyunun verdiği acı bitti.

SERKAN AKCAN: YANLIŞ OKUMA YAPILIYOR!

Valerien İsmael, geçen hafta Başakşehir yenilgisini Necip’in pas hatası üzerinden okuduğu sürece doğru oyunu bulamayacak gibi görünüyor. Beşiktaş topa nitelikli sahip olamıyor, topsuz çıktığı tempolara top ayağındayken erişemiyor. Beşiktaş, dün İstanbulspor’a karşı o kadar temposuzdu ki, iki gol atmasına rağmen ağır çekimde oynuyormuş hissi uyandırdı. N’Koudou’nun çift vuruşta bulduğu golde, barajın arasından vurduğu topta oyunun kurallarını kim biliyor kim bilmiyor belli değil. Nkodou baraja vurdurmak istemiş olabilir. İstanbulspor kalecisinin, üzerine gelen topa müdahale etmesi ve ağlara giden topta İstanbulspor’lu futbolcuların gole itirazlarına bakılırsa kimse kuralı bilmiyor. Sezon öncesi kulüplere MHK’den uzmanlar gidip talimatlarla ilgili bilgi veriyorlar, demek ki bundan sonra futbolcuların eğitmenleri daha dikkatli dinlemeleri gerekecek.

Bu alanda lider!

Kaleci Ersin Destanoğlu iki hafta aranın ardından tekrar 11’deydi. Sözleşme uzatma konusunda görüşmeler tıkandığında yedek bırak, anlaşma olunca 11’e al mantığı yönetimi memnun eder belki ama sahada takımın ritmini bozar. Nitekim bozuyor. Beşiktaş’ın bu sezon ciddi bir kaleci sorunsalı var ve kalesine en az şut gelen takımlardan biri olmasına rağmen oransal açıdan yediği gol sayısında lider. Ersin dün rakibin attığı 2 isabetli şutu da yerken Beşiktaş’ın kaleci departmanı 15 şutun 10’unu ağlardan çıkararak bu alanda ligin lideri oldu.

Değişen olmadı!

Muleka iyi bir bitirici olabilir, ne var ki Beşiktaş’ın hücumdaki pas örgüsüne ve yerleşik düzenine çok katkı sunmuyor. İstanbulspor’a karşı Beşiktaş ilk yarının neredeyse tüm hücumlarını soldan Nkodou üzerinden yaparken Muleka topun yörüngesinde yoktu. Nkodou çıkıp Redmond girdiğinde de değişen bir durum olmadı. Beşiktaş yine Muleka’nın ters kanadından gitti.

DENİZ ÇOBAN: GOLDEN ÖNCE OFSAYT VAR!

Maçın 6. dakikasında birçok problemin bir arada olduğu bir pozisyon yaşandı. Hakem Zorbay Küçük, Duhan’ın Weghorst’a tehlikeli harekette bulunduğunu işaret ederek bir endirekt serbest vuruş kararı verdi. Ancak bu faulün öncesinde Weghorst ofsayt pozisyonundaydı. Bu faulden önce bayrak kalkmalı ve İstanbulspor ofsaytla oyuna başlamalıydı. Bir diğer ayrıntı ise şuydu. Bir faul kararı verildiyse, pozisyonda Duhan’ın rakibine teması vardı, hakem endirekt değil direk serbest vuruş vermeliydi. Bu pozisyonda yardımcı hakem de hakem de hatalıydı.

Hatalar zinciri üst üste geldi. Ancak endirekt serbest vuruşu direk kaleye vuran N’Koudou ve kaleye girse gol verilmeyecek olan şutu kurtarmaya çalışan ve gole sebep olan kaleci Jensen; burada en az hakem kadar hatalı hareket etmiş oldular. Süper Lig seviyesindeki iki oyuncu olarak kuralı bilmemeleri, hakemler kadar eleştirilecek bir durumdu.