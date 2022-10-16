Süper Lig'in 10. hafta maçları birbirinden heyecanlı geçiyor. Sonucu merak edilen maçta Kayserispor taraftarı önünde renkdaşı Galatasaray 'ı konuk etti. Maçı favorisi Galatasaray olsa da Çağdaş Atan'ın öğrencileri organize oyunla rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fanatik Gazetesi'nin usta yazarları bu karşılaşmayı analiz etti.

ERMAN ÖZGÜR: UMUTSUZ BİR MAÇ OYNADILAR

Galatasaray için geriden oyun kurarken Midtsjö, hücumu şekillendirirken Mata ve Mertens ise ilk 15 dakikalık bölümde etkili işler yaparak İcardi'ye 3 fırsat hazırladı. Ancak bu pozisyonlarda ağır kalan İcardi skor yapamadı. Galatasaray için kağıt üzerinde iyi gözüken isimler 10-15 dakikalık bölümden sonra özellikle de top Kayserispor'dayken lüks olmaya başladılar.

Kemen ve Mensah'ın rahatça şekillendirdikleri hücumlar, Galatasaray ceza sahası üzerinde cirit atmaları 2 gol ve birçok pozisyon getirdi. Gavranoviç ve Onur'un enfes golünde Galatasaraylı oyuncuların Kayserisporlu oyuncuların koşularına tepki veremeyişleri dikkat çekiciydi. Bu kötü futbola Okan Buruk devre arası 3 oyunculuk bir hamle ile müdahale etti. Ama enteresan olan oyuna Kerem ya da Gomis'in değil Barış Alper ve Rashica'nın tercih edilmesiydi. Oliviera ile birlikte bu oyuncular Galatasaray'ın temposunu yükseltti belki ama oyun yine eksik kaldı.





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Muslera olmasa maç kopardı

Kenar ortası konusunda birçok deneme Kayserispor stoperleri tarafından eritildi. Muslera olmasa Kayserispor maçı ikinci yarının başında çok rahat koparabilirdi belki ama savunmada kusursuz oynamayı sürdürdü. Galatasaray Barış Alper ile bulduğu gole rağmen dağınık görüntüsü ile tam anlamıyla umutsuz bir maç oynadı. Abdülkerim ile bu haline rağmen beraberlik şansını buldu ama değerlendiremedi. Kayserispor'da Mensah, Onur, Bilal, Hosseini ve Kolovetsios standartların üzerine çıkıp alınan galibiyetin mimarları oldular.

OĞUZ DİZER: FACİA VE FELAKET

Amasra’da kömür ocağında yaşanan facia, Türk milletinin yüreğini yaktı. Uzun zaman müsabaka yapmadan dinlenen (!) Galatasaray ise, Kayseri’de felaket yaşadı! Eğer ev sahibi az şanslı olsa, geçen sezondan daha da fark atardı. Bir gece önce kömür ocağını alevler sarıp, insanlarımıza facia yaşatırken; Kayserispor da Galatasaray’ı tamamen zapt edip, ummadığı felakete attı! İlk yarı 2-0. Okan Buruk’a sormak isterim ‘Mertens futbol hayatı boyunca, acaba hiç kenar oynadı mı?’ Sol yandaki Mertens ve Kazım Can tercihine özellikle Torreira ve Midtsjö ve diğerlerinin arızaları eklenince, konuk felakete doğru yol aldı!





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Mertens izledi

Icardi kıtalar arası dolaştı, sonra Kayserispor ceza alanında da dolaştı! Sol taraf ve orta alan felaketine önce Gavranovic 22’de attığı golle katıldı. Sonra Mertens, Onur’u dürbünle izlerken, Kayserispor sağ beki müthiş bir vuruşla 34‘te ekibini 2-0’ a taşıdı.

Acı ders aldılar

86’da Barış Alper 2-1 yaptı! İlk yarı Yunus da Marmara denizinde teknelere eşlik eden yunus balıklarından farksızdı! Galatasaray büyük umutlarla geldiği Kayseri’den acı bir ders aldı. Yıldız isimler kağıt üzerinde, muhteşem ışıltılı bir kadro olur ama iş fiiliyata dönünce hayaller felaket olur. Tebrikler Kayserispor, alayımızın hayallerinin, boş olduğunu kanıtladın!





SERKAN AKCAN: İBRETLİK!

Transfer yasağı sebebiyle kıt kanaat sezona başlayan Kayserispor ile transfer zengini Galatasaray’ın mücadelesi ibretlik bir hikaye gibiydi. Çağdaş Atan, nefis bir başlangıç planı hazırlamış, 15 gündür maç yerine taktik idman yapan Okan Buruk’a. Kerem’i kulübede tutup Mertens’i sol forvete, Kazımcan’ı sol beke süren Buruk hoca belki de en çok çalıştığı yerden kaybetti. Mertens ile Kazımcan’ın arasındaki mesafeleri Ramazan ve Onur ile dolduran Çağdaş Atan, asıl farkı merkez baskısıyla yarattı. Torreira - Midtsjö - Mata üçlüsünün ilk 45 dakikayı '0’ top kapmayla oynaması bir yana hemen herkesin top kaybetme rekoruna koşması bir Çağdaş Atan başarısıydı.

Icardi, Gomis fark etmedi

Icardi o kadar az topla buluştu ki, bir önceki Adana Demirspor maçındaki Gomis’in rolüne büründü. Okan Buruk’un senaryosunda Galatasaray’ın santrforu olmak zor. 10 futbolcu kendi arasında bir takım, santrfor o takımın dışında kalan yabancı. Yani en önde Icardi olmuş, Gomis olmuş fark etmiyor. O gün santrfor kim başlıyorsa oyuna küsüyor, küstürülüyor. Dakika 80 olduğunda Icardi sadece 14 kez topla buluşabilmişti. 1 Ekim’den bu yana Fenerbahçe , Trabzonspor , Başakşehir, Sivasspor 4 maça çıkarken bu hafta sonu 5. maçlarını oynayacaklar. Oysa Galatasaray bu süreçte ikinci maçını dün gece oynadı. Bol bol taktik idman yapma fırsatına rağmen Kayserispor karşısında bu kadar acemice pozisyon hataları yapmak göze batıyor. Herhalde kaliteli ve kariyerli futbolcuların ağırlıkta olduğu bu kadro daha kötüsünü istese de oynayamaz. Okun Buruk’un acilen bu dağınıklığa çözüm bulması gerekiyor.

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MEHMET DEMİRKOL: OKAN BURUK BU MAÇI UNUTMAK İSTEYECEK

Barış Alper’in bulduğu goldeki organizasyon Galatasaray’ın maçın başından itibaren peşinde olması gerektiği yapı. Boey ile Rashica’nın koridor paylaşımı, bunun sağladığı çizgiye inen pas, geriye orta… Galatasaray zorlandığı tüm maçlarda ve oyun bölümlerinde bu eksik kaldığı için sorun yaşadı, yaşıyor. Yayılım ve rol paylaşımının doğru olmayışı ilk yarıda akıl almaz pas hatalarına ve top kaptırıldığında da kolay geçilen bir orta sahaya yol açtı. Çağdaş Atan’ın takımını plana ve rollere sadakatleri açısından kutlamak lazım. Galatasaray’ın golüne kadar duran toplar dışında net bir pozisyon vermemeyi başardılar. Bunu sadece ceza sahası çevresine kapanarak yapmadılar. Derinliği doğru ayarlayıp rakip alandan itibaren pas kanallarını çok iyi kapattılar. Toreira ve Midtsjö’nün tuttuğu bir orta sahaya böyle bir üstünlük sağlayabilmek kolay değil.

Gol atma yarışına girince...

Galatasaray’ın takım boyu uzadı doğal olarak. Yoğunluğu çok ama çok düşük bir oyunla tepki veremeyen bir takıma dönüştüler. İki golde de korkunç savunma hatalarının bu duruma eşlik ettiğini söylemek lazım. Açık söylemek gerekirse devre arası değişiklikleri de bunda büyük bir değişiklik yapmadı. Kayserili ouncuların yorgunluktan da kaynaklanan konsantrasyon kaybı ve 5 oyuncuyu değiştirme sonrası iş biraz değişti. Oyun planına sadakat törpülendi. Tabii giren oyuncuların iyice risk alan rakiplerine gol atma yarışına girmeleri de bunda rol oynadı. Ancak Galatasaray’ın akın yoğunluğu yine istenen seviyede değildi. Okan Buruk’un unutmak isteyeceği bir maç oldu. Skor 2-1 ama oyun bundan çok gerideydi.





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METİN KARABAŞ: HAYAL KIRIKLIĞI

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, Kayserispor’a konuk oldu. Kadroda önemli değişime giden Okan buruk, savunmanın solunda Kazımcan’a forma verirken, Mertens’i sol kanatta, Mata’yı ise forvet arkasında kullandı.

Sahada yoktular

Takımdaki üretkenlik sorununu kadrodaki değişikliklerle çözmek isteyen Okan Buruk, bunda başarılı olamadı. Orta alanda etkisiz kalan Galatasaray rakibi karşısında dirençsiz kaldı. Orta alanda Kayserispor’u karşılayamayan Buruk'un takımı, hücumda da varlık gösteremedi. Pas hataları nedeniyle geriden oyun da kuramayan Galatasaray, hiçbir varlık gösteremedi. Kayserispor ise hem taktiksel hem de fizik olarak her şeyi doğru yaptı. 22. dakikada Gavronovic takımını öne geçirdi: 1-0. 34’te ise Onur harika vurdu ve fark ikiye çıktı: 2-0. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.

Değişiklikler işe yaramadı

Okan Buruk ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Bu değişikliklerle daha fazla ön bölgede olsa da savunmada açıklar verdi. Galatasaray’da bu devrede de sorunlar devam etti. Buruk'un öğrencileri fazlası ile pas hatası yapmaya devam etti. Kayserispor ise tempoyu düşürdü ve risk almadı. 86’da Barış Alper golü buldu: 2-1.

Karşılaşma boyunca hem fiziksel olarak hem de taktiksel olarak sezonun en kötü performansını gösteren Galatasaray, kazanmak için hiçbir doğruyu yapamadı. Rakibine 2-1 yenilen Sarı-Kırmızılılar’da Okan Buruk şapkasını önüne koyup düşünmeli ve kendi hatalarını görmeli.