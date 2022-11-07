Trabzonspor 'la Konyaspor Süper Lig 'de 13. hafta maçında karşı karşıya geldi. Bordo-Mavili takım Bakasetas ve Trezeguet'in ayaklarından bulduğu iki penaltı golüyle 2-0 öne geçti ancak Konyaspor geri dönmeyi bildik. Konuk ekip golcü ismi Mame Diouf'la 2 gol bularak mücadeleyi 2-2 bitirdi. Karşılaşma sonrası Fanatik'in usta isimleri karşılaşmayı değerlendirdi.









ERMAN ÖZGÜR: BÜYÜK KAYIP

Trabzonspor savunma hattının tamamı stoper özellikli oyunculardan oluşan seçimi ile maça iyi başladı. İlk yarının genelinde top Konyaspor'a geçtiğinde çabuk tepki verdi. Hücumda genelde sol kenarı kullanıp Konyaspor ceza sahasına çok fazla girdi. Bunun getirisinde de kazandığı 2 penaltıyı Bakasetas ve Trezequet ile gol yaparak kağıt üzerinde zor olan maçın ilk yarısında 2-0 öne geçmeyi başardı. Ancak oyuna Ikpeazu'yu da alan Konyaspor pes etmedi. Diouf'un muhteşem golü ile Konyaspor soyunma odasına ümitli gitti. Konyaspor ilk yarıda bulduğu golle kıvılcımını çaktığı geri dönüşün ateşini yine Diouff ile yaktı. Trabzonspor'un ilk yarının sonunda düşmeye başlayan temposu, ikinci yarının başında da devam edince Hadziahmetoviç yürür gibi geçtiği savunmanın arkasında golü attıran oyuncu oldu.

Eşlik etmeyince...

Abdullah Avcı'nın son bölümde başlayan hücum kalitesini arttırabilmek adına yaptığı hamleler karşılığını vermedi. Konyaspor'un eksik kalmasına rağmen Trabzonspor'da maç boyu Trezequet'ye kimse eşlik etmeyince bu fırsat da değerlendirilemedi. Sonuçta Trabzonspor için maç öncesinde beraberlik sürpriz bir sonuç değildi ancak 2-0'ı yakalamış Trabzonspor'un aldığı beraberlik hem sürpriz hem de büyük bir kayıp oldu.









OLCAY ÇAKIR: BÜYÜ BOZULDU

Mükemmel bir oyun başlangıcı yapıp, ön alan baskısıyla da rakibini hataya zorlayan Trabzonspor, penaltılarla öne geçen taraf oldu.Her şey Trabzonspor lehine işler gibi gözükürken Ahmet Oğuz’un sakatlığı sonrası gelen iki rakip hamle oyunda bir çok şeyi de Konyaspor lehine değiştirdi... Trabzonspor’un farkı daha da artırması beklenirken, İlhan Palut’un bu cesur ve mecburi hamleleri içinde İkpeazu da olunca 2-0’ın garanti bir skor olmayacağını düşünenler yanılmadı. Konyaspor’un yükselttiği tempo devre arasına gol atarak girmelerini sağladı. Trabzonspor’un beklemeye geçtiği bu dakikalarda Konyaspor’un golü adeta geliyorum dedi. İkinci yarıya Yusuf Erdoğan hamlesiyle başlayan Trabzonspor’da istenen tempo bir türlü sağlanamadı.

Varlık gösteremedi

Trabzonspor kalesinde VAR’ın da bir türlü emin olamadığı pozisyonda kalesinde ikinci golü gördü. Öyle bir pozisyondu ki Diouf haricinde gerçeği kimsenin çözebildiğini düşünmüyorum... Bu anlardan sonra Abdullah Avcı’nın oyuna hamelleri ile reaksiyon beklense de istenen pozisyon ya da gol bir türlü gelmedi. İlk yarısı 8 dakika, ikinci yarısı 11 dakika uzayan karşılaşmada her iki yarının da uzatmaları nefes kesti... Trabzonspor’da Trezeguet ve Bakasetas’ın bireysel savaşları harici Trabzonspor oyunda kalan bölümlerde varlık gösteremedi. Konyaspor’un İkpeazu’lu ve İkpezu’suz dakikaları oyunun da sonucunu belirlemiş oldu. Kasım büyüsü de böylece bozulmuş oldu.





SAFA CAN KONUKSEVER: İLHAN PALUT MAÇI ÇEVİRDİ

Beklerde stoper orijinli 2 ismi oynatmak, Konyaspor’un hızlı kenar oyuncularına karşı riskli gözüküyordu. Ancak ilk yarıda konuk takım, kenarları pek de istediği gibi kullanamadı. Trabzonspor ise topa hakim olarak açık aradı, ön tarafta da doğru pres yaparak fırsatlar yakaladı. Perdeyi ise yine Bakasetas açtı. Adil’in Trezeguet’ye yaptığı hareket sonrası hakem VAR uyarısıyla beyaz noktayı gösterdi, Yunan yıldız Fırtına’yı öne geçirdi. Golden sonra daha özgüvenli oynayan BordoMavililer, ikinciyi de penaltıdan attı. Bu kez Trezeguet ağları havalandırdı. Ancak devreye girerken Diouf’la Konyaspor’un attığı şık gol, maçın hikayesini değiştirdi. Çift forvete döndükten sonra daha etkili olmaya başlayan Konyaspor, 54’te Diouf’la skoru eşitledi. Tartışmalı golde VAR, neredeyse 2.5 dakika pozisyona karar veremedi; açık şekilde elle oynamayı görmedi!









Kulübeden sıfır katkı

2-2 sonrası Abdullah Avcı üst üste değişikler yaparken, Trabzonspor 64’te Yusuf Erdoğan’la net fırsatı kaçırdı. Konyaspor’un 10 kişi kalmasının ardından baskısını iyice artıran Bordo-Mavililer, tamamen rakip yarı sahada maçı oynadı ancak aradığı boşlukları bir türlü bulamadı. Açıkçası Konyaspor’un dünkü geri dönüşü, İlhan Palut’a yazılır. 2-0’dan sonra çift forvete dönüp çok doğru hamleler yapan genç teknik adam, 10 kişi tamamladığı maçta istediğini aldı. Trabzonspor’da ise kulübeden gelenler yine katkı yapamadı.

DENİZ ÇOBAN: VAR ELİ KANITLAYAMADI

Maçın 11. dakikasında VAR yardımıyla Trabzonspor lehine verilen penaltı kararı doğruydu. 26. dakikada bu kez Michalak vücudunu genişleterek topu eliyle oynuyor. Bu da net bir penaltıydı. 54. dakikada Konyaspor’un ikinci golünde, Diouf’un topa koluyla temas ettiği itirazları oldu. Tüm açıları izlediğimde topun dönüş yönünden dolayı hissiyatım, topun Diouf’un koluna temas ettiği yönünde.

Ancak bu sadece bir hissiyat ve bunu görüntülerle kanıtlayamıyoruz. 17 kameranın açılarını dikkatle izleyen VAR hakemi de topun ele temasını ıspatlayamadığı için müdahalede bulunamadı. 82. dakikada Ikpeazu’ya çıkan ikinci sarı kart doğruydu. 87. dakikada ise Trabzonspor lehine verilen penaltının VAR müdahalesiyle iptali doğruydu. Penaltı öncesi Bartra’nın elle oynaması vardı.