Yaz spor okulu tercihinde dikkat edilmesi gerekenler

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alp Özel, velilerin yaz aylarında spor yaparak eğlenceli vakit geçirmek isteyen çocuklarını spor kulübü bünyesindeki kurumsal yapıdaki kurslara göndermeleri, antrenör ekibi analizi, salon ya da havuzun hijyenik koşullarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Karne heyecanı yaşayan öğrencileri ders stresinden uzak tutmayı ve yaz aylarında boş zamanlarını değerlendirmesini amaçlayan velileri, çocuklarını yaz spor okuluna kaydetme telaşı sardı. Antalya'nın tüm ilçelerinde çocuklara futbol, basketbol, jimnastik, yüzme, dansın yanı sıra, farklı branşlarda eğitim veren yaz spor okullarına kayıt dönemi başladı. Yaz okulundaki kurslarda çocuklar, hem farklı branşlarda spor yapma hem de eğlenceli vakit geçirme imkanına kavuşacak. Belediyeler tarafından ücretsiz düzenlenen yaz okulunun yanı sıra, özel spor tesislerinin yemek, yabancı dil eğitimi ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı tüm gün süren kurs programları da bulunuyor.

Futbol, voleybol, sutopu, jimnastik, tenis ve yüzme branşında kurslar düzenleyen Antalyaspor Kulübü Derneği, yaz dönemi çocukların spor yaparak hem eğlenceli vakit geçirmelerini hem de ilerleyen yıllarda başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyor. Derneğin yönetim kurulu üyesi Alp Özel, yazın gerçekleşen spor kurslarında velilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi. Özel, velilere, çocuklarını spor kulübü bünyesindeki kurumsal yapıdaki kurslara göndermeleri tavsiyesinde bulundu. Velilerin çocuklarını göndereceği kurslardaki spor kulübünün faaliyetlerini gözden geçirip, yetiştirdiği lisanslı sporcu sayısını incelemelerini tavsiye eden Özel, eğitim veren antrenör ekibinin de iyi analiz edilmesi gerektiğini anlattı.

Yaz döneminde spor eğitimi veren kurs sayısındaki artışa dikkati çeken Özel, velilerin çocuklarıyla mağdur olmayacağı kaliteli sporcu yetiştirmeyi amaçlayan kurs programlarına öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Yüzme kurslarında çocuklara eğitim verilen havuzun hijyen koşullarını sağlamış olması gerektiğine dikkati çeken Özel, spor salonlarının ya da havuzların eğitim açısından belirli kriterlere uyması gerektiğini dile getirdi. Özel, "Antalyaspor Kulübü Derneği bünyesindeki kurslarda sporcu sağlığına ve çocukların eğitimine çok önem veriyoruz" dedi.

Özel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 2 yıldır başarılı sporcuları, genç sporcuların altyapı müsabakalarını kayıt altına aldığına dikkati çekti. Önümüzdeki yıllarda başarılı sporculara burs ya da sınav sistemi içinde ek puan olabileceği gibi bazı üniversitelerin ilgi duydukları branşta faaliyet göstermiş başarılı sporculara burs verebileceğine değinen Özel, "Genç sporcuların alt yapı müsabakaları ve sportif başarıları çocuklarımızın geleceklerini planlamada çok değerli. Veliler, yaz okulundaki eğitimlerde ya da alt yapı takımındaki sportif başarılarda kurumsal kulüpleri tercih ederek çocuklarının başarısını kayıt altına aldırabilir. Biz de kulüp olarak birçok şampiyonada başarılarımızla adımızdan söz ettirerek sporcularımızın gelecekle ilgili planlarında onlara destek oluyoruz" diye konuştu.

Yaz aylarında yüzme kurslarında yaşanan yoğunluktan dolayı çocuklarının spor eğitimini bilinçli almasını isteyen velilere tavsiyede bulunan Özel, şunları söyledi:

"Spor okulunun hizmet verdiği salon veya havuzların fiziki şartlarını iyi kontrol etmeliler. Güvenlik en önemli hususlardan. Çocukların hazırlandığı bölüm havuza ya da salona geçiş noktaları, çocuklara uygun güvenlik önlemleri alınmalı. Hijyen çocukların soyunma odalarından başlayarak her bölümde dikkate alınmalı. Havuz suyundaki hijyen yetersizliği nedeniyle kulak, göz enfeksiyonuna dikkat edilmeli. Velilerin çocuklarının herhangi bir spor dalında başarı elde etmesi için gittikleri spor okulunun hedefini doğru anlamalı. Eğer sportif başarı isteniyorsa gittikleri kulübün müsabakalara katılım sayıları, sporcularının başarıları, milli sporcu yetiştirme sayısı araştırılmalı. Çocuklarımız belirli branşlardaki programlarda temel spor eğitimlerini aldıktan sonra altyapı eğitimine doğru kulüp ve antrenörlerle devam edilmeli."

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