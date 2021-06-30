Yaz spor okullarında 22 branşta eğitim verilecek

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılışı yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarında 22 branşta eğitim verilecek.

Tosyalı Spor Salonunda düzenlenen açılış törenine Vali Erdinç Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğolu ve spor okulu öğrencileri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğolu, amaçlarının, vatandaşların spor yapmalarını ve sporun 7'den 70'e toplumun tüm katmanlarına yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Müdür Loğoğlu, özelikle gençleri spor alanlarına ve tüm faaliyetlerine yönlendirilerek gençlerin hem kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak hem de yetenekli başarılı ve gelecek vadeden sporcuların tespiti ve seçilmesi yönünde çalışmalar yapmakta olduklarını ifade etti. Loğoğlu, “Bu amaç doğrultusunda İl Müdürlüğümüz; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında, 22 branşta 47 antrenör görevlendirilmiş olup; 05-18 yaş aralığında sporcu öğrencilerimizin kayıtları devam etmektedir." diye konuştu.

Sözlerinin devamında öğrencilere hitap eden Loğolu, "Spor barış, kardeşlik, birlik, beraberlik, dayanışma ve kendine güveni geliştirir. Sizlerden spor okullarımızda bu doğrultuda hareket etmenizi özellikle bekliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında görevlendirilen başta antrenörlerimize ve iştirak eden sporcu öğrencilerimize başarılı bir sezon geçirmelerini temenni eder, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarının Osmaniye’miz için hayırlı uğurlu olmasını dilerim"dedi.

Açılış konuşmasının ardından sporcular tekvando ve kickboks gösterilerini sergilediler. Gösterinin ardından öğrencileri tebrik eden Vali Erdinç Yılmaz, sporun çocuklar ve gençlerin bedensel sağlıklarının güçlendirmesinin yanı sıra onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutması açısından önemli bir fonksiyonu olduğunu kaydetti. Sporcularla sohbet eden Vali Yılmaz, tüm sporculara başarılar diledi. Vali Erdinç Yılmaz, sözlerinin sonunda, açılışı yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’nın ilimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını temenni etti.

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