Yaz spor okullarına kayıt başladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında Antalya'nın 19 ilçesinde 35 branşta 300 antrenör ile yaz dönemi spor kursları 1 Temmuz'da başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile GSB Engelsiz Spor Okulları, yaz dönemi kurslarına kayıtlar başladı. Antalya'nın 19 ilçesinde gerçekleştirilecek yaz dönemi kursların tanıtım etkinliği, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Etkinlikte, jimnastik, judo ve masa tenisi branşı sporcuları gösteri yaptı.

Etkinlikte konuşan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, 1 Temmuz'dan itibaren 300 antrenör ile 35 branşta spor kurslarının faaliyetlerine başlayacağını söyledi. Antalya'nın 19 ilçesinde spor kurslarının düzenleneceğini vurgulayan Gürhan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tüm tesislerde 24 saat kullanıma açık olmak üzere 300 antrenörümüzle spor kursu faaliyetlerine başlıyoruz. Antalya'da yetişkin, çocuk, spor yapmayan, hayatında herhangi bir spor branşıyla ilgilenmeyen kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın tatilde zamanını farklı branşlarda antrenörlerimiz eşliğinde spor yaparak geçirmelerini istiyoruz" dedi.

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