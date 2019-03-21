Yaz okulunda keşfedilen Mustafa Erdoğan Dünya 3.’sü oldu

Isparta Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz okullarında keşfedilen Milli Sporcu Mustafa Erdoğan büyük bir başarıya imza attı. 5-15 Mart tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasında 49 kilo kategorisinde, koparmada 82 kilogram kaldırarak dünya 2.’si toplamda 177 kilogram ağırlığı kaldırarak dünya 3.’sü oldu.

Milli Halterci Mustafa Erdoğan Türkiye Yıldızlar Halter Şampiyonasında da 49 kiloda toplam 188 kilogram ağırlık kaldırarak Türkiye Şampiyonu olmuş ve Milli Takım kadrosuna çağrılmıştı.

Vali Ömer Seymenoğlu başarılı Milli Sporcu Mustafa Erdoğan ile makamında bir araya geldi. Türkiye ve Isparta’ya büyük gurur yaşatan sporcuyu başarılarından dolayı tebrik eden Vali Seymenoğlu, ziyarette bulunan sporcunun antrenörü Ali Avcı’ya ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek’e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

“16 yaşında büyük bir gurur yaşattı”

Isparta’da spora olan ilginin böyle başarılarla taçlanmasının herkes gibi kendisini de gururlandırdığını belirten Vali Ömer Seymenoğlu, “16 yaşında ülkemize ve ilimize böylesine bir gurur yaşatan Milli Sporcumuzu, antrenörlerini ve ailesini tebrik ediyorum. Kendisine en başından beri modern tesisleri ve alt yapısıyla destek olan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Gençlerimizin spora yönelmesi ve eğitimleriyle birlikte sporla ilgilenmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Mustafa, örnek bir başarıya imza attı bundan sonra da şampiyonalarda birçok başarı elde edeceğine, ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine eminim. Bizler de Mustafa’nın daha başarılı olması için destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

İHA