Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde ikinci hafta geride kaldı. Sürpriz sonuçların damgasını vurduğu haftanın ardından ligde namağlup takım kalmadı. İki haftanın ardından üçer galibiyete ulaşan 1907 Fenerbahçe Espor, Galatasaray Espor ve Royal Youth puan tablosunda zirveyi paylaştı.

1907 Fenerbahçe Espor

İlk hafta çok dağınık bir görünüm çizen son şampiyon, ikinci haftada kendini buldu. Hades'i destek rolünde kullanmaya başlayan ekip Luger'i de başlangıç beşlisine dahil etti. Bu değişiklik takıma zorlu Royal Youth karşılaşmasında kolay bir galibiyet getirdi. GALAKTICOS karşısında da sürprize geçiş vermeyen 1907 Fenerbahçe Espor, zirveye geri döndü.

Galatasaray Espor

Mevsime İstanbul Wildcats karşısında aldığı ağır yenilgiyle başlayan Galatasaray Espor'a dair büyük soru işaretleri mevcuttu. Ne var ki takım hakkındaki görüşler çabuk değişti. Haftayı Beşiktaş ve Bursaspor Esports karşısında aldığı galibiyetlerle kapatan ekip kendini zirvede buldu. Yine de bu kadro henüz ciddi bir sınavla karşılaşmadı. 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak 1907 Fenerbahçe Espor karşılaşması, yeni GS beşlisi adına önemli bir test olacak.

Royal Youth

İlk hafta oynadığı oyunla herkesi kendine hayran bırakan Royal Youth'un büyüsü 1907 Fenerbahçe Espor karşılaşmasında bozuldu. Zirve adaylarının dağınık görünümü aslında RYL'nin şampiyonluk iddiasını güçlendirmişti. Ne var ki FB karşısında alınan ağır mağlubiyet, takım hakkında fikir belirtmek için erken olduğunu gösterdi. Yine de RYL, haftanın son günündeki İstanbul Wildcats karşılaşmasını kazanarak bu süreci minimum hasarla kapattı.

Gelecek hafta

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları 21 Haziran Cuma ve 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaların adresi, her hafta olduğu gibi, Riot Games Espor Sahnesi'nde olacak. Ligin tüm heyecanı Facebook, Twitch ve Youtube üzerinden yapacağımız canlı yayınlarda ve Sahne'de yaşanmaya devam edecek.