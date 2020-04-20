Yaz ligine hazır olalım!

Günümüz futbolcusu 30 yıl öncesine göre çok daha mekanik. Hafta sonu TRTSpor harika bir nostalji yaşattı hepimize. 1990 Dünya Kupası finalini tekrar izledim,o günlere döndüm. İlker Yasin ustanın sesinden Maradona’nın Arjantin’inin Littbarski’nin Almanya’sına kaybettiği finali bir kez daha izlemek tarifi güç duygular yaşattı. Geri pasın olduğu ofsayt kuralının değişik uygulandığı futbolun şimdiye göre çok daha yavaş oynandığı son Dünya Kupası’ydı. Futbol o yoldan sonra hızlanmaya başladı. Artık günümüz futbolu çok daha hızlı, futbolcusu ise hayli mekanik.

30 yıl önce olsaydı

Koronavirüs sebebiyle bir ayı aşkın süredir futbol oynanmıyor. Futbolcular evlerine hapsolmuş vaziyette. Bireysel olarak idman yapıyorlar ama kabul etmek gerekir ki günümüzün mekanik futbolcuları 30 yıl önceki meslektaşlarına göre bu durumdan daha olumsuz etkilenecek. Bu virüs olayı 1980’lerde yada 90’ların başında yaşansaydı o günün futbolcusu bu durumdan çok daha az etkilenirdi.

Yaz ligine doğru

Konunun uzmanlarına göre virüsün yayılımı kontrol altına alınıyor gibi. Eğer hazirana kadar virüs iyice baskılanır ve hayat normale dönmeye başlarsa tüm Avrupa yaz ligine hazır olsun. Çünkü mekanik futbolcu yapısı için idman periyodu çok önemli. Birçok ligde olduğu gibi bizde de 8 haftalık bir periyot kaldı. Futbolculara minimum 3 haftalık bir idman periyodu sağlanırsa bu tıpkı Dünya Kupaları’nda olduğu gibi güzel bir yaz ligi izler ve ligleri ağustos başında tamamlarız. Sonrası transfer ve yeni sezon hazırlığıyla geçer. Eylül ayında da sıfır kilometre bir sezona başlarız.

UEFA da bunu bekliyor

UEFA da tüm liglerin tamamlanmasından yana. Hatta en kötüye bile hazır olduklarını düşünüyorum. UEFA’nın masasında virüsün en kötü senaryoda temmuz sonuna sarkması bile tolere edilebilir görülüyor. O şemaya göre de ağustos-eylülde ligler tamamlanacak ve ekimden itibaren Avrupa kupalarıyla birlikte tüm ligler başlayacak. Yani şimdilik iyi senaryo devrede ve herkes EURO 2020 yerine kendi yerel ligini izlemeye hazır olsun.