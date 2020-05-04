Yaz kampının yıldız adayı Abdulcebrail Akbulut yokları oynadı!

Abdülcebrail Akbulut... Fenerbahçe'nin 2001 doğumlu sol beki! Sarı-Lacivertli takımın yıllardır kanayan sol bek pozisyonunda sezon başında şans verdiği ancak daha sonra kiralık gönderilen 19 yaşındaki genç oyuncu bu sezon umduğunu bulamadı.

Abdülcebrail teknik direktör Ersun Yanal tarafından 2019-2020 sezonu hazırlık kampına götürülmüş ve performansı ile dikkat çekmişti. 19 yaşındaki oyuncu Cagliari, Hertha Berlin, Wolfsburg, Bursaspor, Boluspor ve Cumhuriyet Kupası'ndaki Sivasspor maçlarında forma giymişti.





Kiralık gitti!

Yaz kampındaki performansı ile taraftarı heyecanlandıran genç sol bek sürpriz bir şekilde 1. Lig ekibi Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildi. Sadece Türkiye Kupası'nda şans bulan Abdülcebrail 4 maçta sahaya 11'de çıkabildi. Ligde de sadece 1 dakika oynayabilen genç oyuncu devre arası takımdan ayrıldı.

Sonraki durağı 2. Lig

Ezrumspor'da istediği şansı bulamayan 19 yaşındaki oyuncu bu kez şansını TFF 2. Lig'de denemek istedi. Zalguldak Kümürspor'a transfer olan Abdülcebrail burada da umduğunu bulamadı ve sadece 2 maça çıkabildi.

1 yıl daha sözleşmesi var

2014 yılında Fenerbahçe alt yapısına giren ve o günden bu yana değişik yaş gruplarında forma giyen Abdülcebrail Akbulut aynı zamanda 6 kez milli oldu. Genç oyuncunun Sarı-Lacivertli takımla olan sözleşmesi Mayıs 2021'de bitiyor.

Editörün yorumu | Sol bek Fenerbahçe'nin kanayan yarası. Hasan Ali de sezonun neredeyse tamamını sakat geçirdi. Sezon başında parlayan bu genç yeteneğe bu sezon şans verilse ne kaybederdi Fenerbahçe? 1 sezon içinde iki ayrı takıma kiralanan ve sadece 6 maçta şans verilen Abdülcebrail, Fenerbahçe'de 6 maça çıkamaz mıydı? Ya da kiralık gönderdiğiniz oyuncunun sözleşmesine neden zorunlu oynama maddesi koymuyorsunuz? Sivasspor formasıyla bu sezon lige damga vuran Fatih Aksoy bugün buralara geldiyse 2 sezon önce Sivasspor'a giderken sözleşmesinde yer alan zorunlu oynama maddesinin etkisi büyüktür. Fatih Aksoy örneği 4 büyükler için milat olmalı! Gençleri oynatmıyorsanız bile kiralık gönderirken zorunlu oynatma maddesi koydurun...

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr