Yaz kampında keşfedilen Adem, 6 ay sonra Türkiye şampiyonu oldu

Adem Efe Karakavak, geçen yıl yaz tatilinde trap-skeet antrenörü babasının tavsiyesiyle Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan havalı tabanca kursuna başladı. Burada büyük başarı göstererek 40 sporcu arasından seçilen 5 yetenek arasına giren Karakavak, 2019 yılı sonunda girdiği ilk ulusal turnuvada Türkiye sekizincisi oldu.

2 Ocak’tan buna yana spora Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Tabanca Spor Kulübünde devam eden Karakavak, kulübüyle 12 Ocak’ta katıldığı şampiyonada minik erkeler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Bu spora başlamasında ve kısa sürede Türkiye şampiyonu olmasında babasının büyük emeği olduğunu anlatan Karakavak, AA muhabirine, başarılı olabilmek için hayatın her alanında spor yaptığını belirtti.

Yarıştığı spor dalında 12 yaşındayken Türkiye şampiyonu olmanın anlatılmaz bir mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Karakavak, "Bu mutluluk beni motive ediyor, daha çok çalışmamı sağlıyor. Şampiyonluktan sonra benden beklenti de arttı. O yüzden çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum." diye konuştu.

Mahmut Şahin: "Çocuğumuzun becerilerini iyi tespit edebilmeliyiz"

Atıcılık İl Temsilcisi Mahmut Şahin ise çocukların bu yaşta bu sporu keşfetmesinin ve seçmesinin zor olduğunu, spor seçiminde ailenin yönlendirmesinin ön plana çıktığını belirtti.

Atıcılığın odaklanmayı artırdığını aktaran Şahin, "Birçok veli, çocuğunun odaklanamama sorununu ortadan kaldırmak için bu spora yönlendiriyor. Altı ay gibi kısa zamanda Türkiye şampiyonu olmak kolay iş değil. Bu hem velinin hem de antrenörün tespitinin önemini de ortaya koyuyor. Veliler olarak çocuğumuzun becerilerini iyi tespit edebilmeliyiz. Bunu yaparsak çocuğumuzu hayata daha kolay adapte edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Salon sporlarının çocukları motive ettiğinin altını çizen Şahin, "Atıcılık sporu, kültürel ve sosyal anlamda çocuğu geliştiren bir spor dalıdır. Salon sporları ve özellikle atıcılık çocuğun ahlaki gelişimini artıyor, dayanışmayı, okuldaki başarısını ve hayata odaklanmayı artırıyor." diye konuştu.

Şahin, atıcılık dalında dünya şampiyonluğunu Kayseri’den çıkacağına inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını sözlerine ekledi.