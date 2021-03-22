Yaz gelmeden bu ameliyatları yaptırın!

Yaza hazır girmek herkesin ortak istediğidir. Özellikle bu dönemde iyileşme süresi uzun olan ameliyatların yapılması yazın rahat etmenizi sağlayacaktır. Sizi yaza hazırlayacak ameliyatları Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. İlsun Aka derledi.

Mayo ve bikini içinde kendinizi daha özgüvenli hissedeceksiniz!

Her sene değişmeyen bir döngü olarak yaz aylarının yaklaşmasıyla estetik ameliyatların talebinde artış yaşanıyor. Özellikle tatil dönemi öncesi pek çok kadın mayo ve bikini içinde kendini daha özgüvenli hissetmek için meme operasyonlarını tercih ediyor.

Sık kilo alıp verme, doğum yapma ya da hormonal sorunlar nedeniyle göğüslerde deformasyonlar oluşabilir. Kişilerin yaşadıkları problemlere göre yaptırılan başlıca ameliyatlar göğüs büyültme, göğüs küçültme ve göğüs dikleştirmedir. Talep edilen işlemleri detaylıca inceleyecek olursak:

Küçük göğüslere meme büyültme ameliyatı ile veda edin!

Meme büyültme işlemi küçük göğüsünden rahatsız olan kadınların meme boyutunun arttırılmasıdır. Çocuk doğurma sonrası güğüsleri küçülen ya da az gelişimiş göğüsleri olan kadınların tercihidir. Kişinin istediğine bağlı olarak dikleştirme ameliyatı ile bir arada yapılabilir.

Sıklıkla tercih edilen ameliyat tekniği ise göğüs altından ya da meme ucundan işlemin gerçekleştirilmesidir. Genel anestezi ile yapılan işlem yaklaşık 1,5 saat sürmektedir. Kişinin göğüs şekline ve anatomisine en uygun yöntem belirlenir ve meme dokusu yukarı kaldırılarak silikon meme protezi yerleştirilir. Tercihe göre kullanılacak meme dokusu hastanın vücudundan alınabilir.

Kişi bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilir ancak iyileşme süreci evde devam eder. Ameliyattan 2 hafta içinde yara iyileşimi tamamlanır. 4 hafta kadar aşırı aktiviteden ve ağır kaldırmaktan uzak durulmalıdır.

Sağlık sorunlarına sebep olan büyük göğüsler küçültülebilir

Büyük göğüsler sadece estetik açıdan değil sağlık açısından kişiye birçok sağlık sorunu yaşatabilir. Yapılacak göğüs küçültme ameliyatı ile kişi bu sağlık sorunlarında kolaylıkla kurtulacaktır. Özellikle yaşanan omuz, boyun, sırt ağrıları büyük ölçüde azalır.

Genel anestezi altında yapılan işlemde fazla meme dokuları alınır ve meme ucu etrafından küçültülür. Ameliyat sonrası cerrahi sütyen giyinilmesi gerekebilir. Bir gün sonra gerekli kontrollerin ardından kişi taburcu edilerek iyileşme sürecine evinde devam eder. Oluşan ödem ve renk değişimleri 5 gün içerisinde azalır. Belirli aralıklar ile kontrole gidilir ve tam iyileşme 3 haftayı bulabilir. İyileşme döneminde egzersiz ve ağır taşımadan kaçınılmalıdır.

Doğum sonrası sarkan göğüsler eski hacimin kazanıyor mu?

Doğum ve emzirme süreci sonrasında göğüsler elastikiyetini kaybedebilir. Elastikiyet kaybı yaşayan göğüsler sarkarak hacimsiz bir görüntüye sebep olur. Meme dikleştirme ameliyatı sayesinde sarkan meme dokusu ve cilt dokusu şekillendirilerek daha dik ve hacimli bir görünüme kavuşur.

Genel anestezi altında yapılan operasyonda sarkan fazla deriler alınarak meme altına ve ucuna yerleştirilir. Bu sayede meme üst pozisyona taşınır. Ameliyat sonrasında özel bir sütyen giydirilir ve iki gün hastanede yatış gerekebilir. Kişi taburcu edilden sonra iyileşme süreci evde devam eder ve yaklaşık 2 hafta içinde iyileşme süreci tamamlanır.

Kombine ameliyatlar yaptırabilirsiniz !

Birden fazla sorun yaşayıp zamanı olmayan kişiler genellikle bir cerrahi operasyon ile sorunların kurtulmak istiyor. Uygun olan ameliyatlar bir arada gerçekleştirilebilir. Örneğin meme küçültme ve dikleştirme kombine ameliyatlardandır. Kombine ameliyatlar için kişinin genel sağlık durumun iyi olması önem taşır.