Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünün denizden 2 bin 229 metre yükseklikte yer alan bulutlara yakın yaylasının Başaklı Obasında yaylada hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında kendi imkanlarıyla kurdukları sahada kıran kırana voleybol müsabakaları yapan genç kızlar için İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nce video hazırlandı. Görüntüler, sosyal medyada 10 milyondan fazla izlendi. Gençler kendi imkanlarıyla direk ve file ayarlayarak hava koşullarının elverdiği günlerde düzenli olarak voleybol oynuyor. Yayla sakininin seyirciliğini yaptığı müsabakalar kıran kırana geçerken, genç kızların performansları da izleyenlerden de tam not alıyor. Aralarında üniversite mezunlarının da olduğu genç grup, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na verilen “Filenin Sultanları” isminden esinlenerek kendilerine 'Yaylanın Sultanları” ismini verdi. Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün file desteği sağladığı grup, yaylaya kapsamlı voleybol sahası kazandırılmasını istedi.

"YAYLA KIZLARI OLARAK VOLEYBOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Yayla kızlarından Sevim Turan, “Şu an yaylada ikamet ediyoruz. 3-4 ay kadar buradayız. Kendi imkanlarımızla bir file yaptık. Sonra sağolsun Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bize yardımcı oldu, file gönderdi. Biz Türk kızları ve yayla kızları olarak voleybola devam etmek istiyoruz. Biz Spor Bakanımızdan yaylamıza voleybol sahası yapmasını talep ediyoruz” dedi.

Grupta yer alan oyuncu Serpil Turan da “Yazın yayladayız. İşlerimizi bitirir bitirmez, direkt voleybol oynamaya geliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte voleybol oynamayı çok seviyoruz ve bu alanda devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

"VOLEYBOL OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUZ"

Üniversite mezunu Elanur Kudu ise “İşlerimiz bittikten sonra boş vaktimiz çok oluyor. Voleybol oynamaya geliyoruz arkadaşlarımızla. Çok seviyoruz voleybol oynamayı. Ben ve arkadaşlarımın voleybolda kendimizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Kendi imkanlarımızla burada çabalayarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada 10 milyon izlenmeyi geçen videomuz var. Orada da kendimizi ilerlettik. Bu bizi çok mutlu etti. Bu izlenme Gümüşhane'de en çok izlenenler arasına da girmiş. Bu bizi gerçekten çok gururlandırıyor ve bizi daha çok voleybola yönlendirmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından file ve top desteği verilen grubun talebinin karşılanacağı belirtildi.

Sinan UÇAR / TORUL (Gümüşhane) (DHA)