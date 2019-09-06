Yaylanın şampiyonu İtimatspor

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvasında İtimatspor şampiyon oldu.

Yayla Kılınçlı Mahallesi'nde düzenlenen turnuvaya, 24 takım katıldı. İlk turda takımlar 4 grupta mücadele etti. 6 takımın yer aldığı gruplarda, lig usulü oynanan ilk tur maçları sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar ikinci tura yükseldi. İkinci turda 16 takım elemeli maçlar oynadı. Yarı final maçlarında İtimatspor- Babacanlarspor'u 4-2, Kasapözgürspor- Yörük'sspor'u 8-3 yenerek finale yükselen takımlar oldu. Final maçında, İtimatspor, Kasapözgürspor'un 3 -1 yenerek şampiyonu oldu. Kasapözgörspor ikinci, Yörükspor da statü gereği üçüncü oldu.

İtimatspor'un kupa ve madalyalarını Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, ikinci olan Kasapözgürspor'un kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve üçüncü olan Yörükspor'un kupa ve madalyalarını Kaş Belediye Meclisi üyesi Mazen Arıcan verdi.

Kaymakam Ulaş Akhan, yaptığı açıklamada, "35 gün süren bir turnuvada, 300 yakın gencimiz, kahveye gitmek yerine spor yaptı. Bu çok güzel. Gençlerimizin spor yapması geleceğe sağlıkla ve güvenle bakmaktır" dedi.

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