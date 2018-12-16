Yayla şenliğinde izlediği ata sporu hayatını değiştirdi

Ordu’da 10 yaşındayken katıldığı yayla şenliğinde ilk kez yağlı güreş izleyen Kara, dedesinin tavsiyesi üzerine bu spora başladı. Recep Kara, 1993 yılında Samsun’daki bir kulübün sporcusu olarak başladığı kariyerini yaklaşık 26 yıldır çeşitli kulüplerde sürdürdü.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 4 kez başpehlivanlığı elde eden Recep Kara, ayrıca dünya, Avrupa ve Türkiye’de organize edilen çok sayıdaki organizasyonda başarıya ulaştı.

Milli mayoyu ilk kez 1998 yılında giyen Kara, 2004 yılında 22 yaşındayken Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde elde ettiği başarı ile Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı unvanının da sahibi oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı olan Kara, güreş hayatına ise Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünün sporcusu olarak devam ediyor.

"Ata sporuna hizmet edecek güreşçiler yetiştirmeye gayret ediyoruz"

Recep Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkanlar el verdiği sürece güreşmeye devam edeceğini söyledi.

Aktif güreş hayatına sayısız başarılar sığdırdığını belirten Kara, 16 yıl gençler ve büyükler milli takımlarında görev yaptığını ifade etti.

Kara, milli takımla Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü, dünya ikinciliği gibi başarılara imza attıklarını anımsatarak, yağlı güreşlerde 4 defa başpehlivanlığı, 4 kez ikinciliği, 2 kez de üçüncülüğü kazandığını dile getirdi.

Güreşte hem Türkiye’ye hem de Ordu’ya sayısız şampiyonluk getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Kara, "Bu durum her sporcunun arzu ettiği bir olaydır. Allah bize bunları nasip etti. İnşallah vakti geldiğinde bu emaneti genç kuşaklara devreceğiz." dedi.

Recep Kara, fırsat buldukça bilgi ve tecrübelerini genç güreşçilere aktarmaya gayret ettiğini anlatarak, "Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde kurduğumuz güreş takımımızda, bizden sonra ata sporuna hizmet edecek, şampiyon olacak, pehlivan olacak güreşçiler yetiştirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Güreşin zor bir spor olduğuna dikkati çeken Kara, güreşçinin zinde ve formda kalabilmesi için bazı şeylere çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Kara, güreşçinin düzenli antrenman yapmadan formda kalmasının mümkün olmadığını dile getirerek, "Haftada bir gün dinleniyoruz, diğer günler mutlaka antrenman yapıyoruz. Bazen gün içinde çift antrenman yaptığımız da oluyor. Kondisyonumuzu muhafaza etmek için bu antrenmanları yapmamız şart." ifadelerini kullandı.

Güreşçilerin beslenmelerine de özen göstermek zorunda olduğunu belirten Recep Kara, "Antrenmanlarda çok kalori yakıyoruz. Dolayısıyla kaybettiğimiz kaloriyi tamamlaman lazım aksi durumda vücutta kas yıkımı oluyor. Bunu da yediğin doğru gıdalarla telefi etmek durumundasınız. İyi beslenmek, çalışmak ve dinlenmek sporcuyu başarıya ulaştırıyor." şeklinde konuştu.

"Ben yağlı güreşler adına gelecekten umutluyum"

Recep Kara, bu sene Kırkpınar’da hakem heyetiyle alakalı sorun yaşadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bana karşı haksız bir uygulama yapıldığını düşünüyorum. Bu olaya isyan ederek haksızlıkların olmaması gerektiğini dile getirdik. Bu haksızlıklar bu şekilde devam ederse de bir daha Kırkpınar’da olmayacağımı ifade etmiştim. Yine sözümün arkasındayım ancak iyi bir yönetim gelirse, hakem heyeti ciddi şekilde kendine çeki düzen verirse o zaman aldığım kararı sorgulayabilirim. Şunun bilinmesini isterim ki ben Kırkpınar’ı bırakacağımı açıkladım ama halen güreş hayatıma devam ediyorum. Türkiye’nin beş bölgesinde yılın 6 ayı yağlı güreşler, ata sporumuz devam ediyor. Bunlara katılmayı sürdüreceğim fakat Kırkpınar’la ilgili görüşümüz, güreşmemek yönünde."

Kırkpınar’da son yıllarda Karadeniz-Akdeniz çekişmesi sonucu ortaya kaliteli güreşler çıktığına işaret eden Kara, bu durumun da haliyle kaliteyi artırdığı görüşünü paylaştı.

Kara, bir yıl Karadeniz’den başpehlivan çıkıyorsa, ertesi yıl Akdeniz’den çıktığını vurgulayarak, "Yağlı güreşte böyle tatlı bir rekabet var. Bundan 20 yıl önce Kırkpınar’da başa güreşen pehlivan sayısı 25 civarındaydı, 2018 yılı itibarıyla bu rakam 70-75’leri buldu. Dolayısıyla ata sporumuza her geçen yıl ilgi ve alaka artıyor. Ben yağlı güreşler adına gelecekten umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

AA