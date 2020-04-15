Yayla çorbası besin değerleri... Yayla çorbası kaç kalori?

Yayla çorbası yapılırken kullanılan en temel malzeme yoğurttur. Türkiye çapında türlü şekillerde yapılarak sofralarda yerini alır. Üstüne gezdirilen nane ve tereyağı sosu etrafına yaydığı iştah açıcı kokusuyla herkesi büyüler. Yayla çorbası yalnızca bir çorba olmamakla beraber aynı şekilde Anadolu mutfağının sembolüdür. Çok eski dönemlerde hasta olan bireyler yayla çorbası içtiği zaman, daha çabuk iyileşirlermiş.

Yayla çorbası besin değerleri

Yayla çorbası besin değerleri aşağıdaki gibi olacaktır;

- Karbonhidrat- 9.71 gram,

- Protein- 2.19 gram,

- Lif- 0.19 gram,

- Yağ- 2.41 gram,

- Kolesterol- 24.62 miligram,

- Potasyum- 57.48 miligram,

- Sodyum- 68.71 miligram,

- Kalsiyum- 41 miligram,

- A Vitamini- 30.50 IU,

- Demir- 0.48 gram,

- C vitamini- 0.24 miligram şeklindedir.

Yayla çorbası kaç kalori?

Yayla çorbasının kalori değerleri;

- Küçük bir kase yayla çorbası: 70 kalori,

- Orta bir kase yayla çorbası: 94 kalori,

- Büyük bir kase yayla çorbası: 140 kalori,

- Bir porsiyon yayla çorbası 98 kalori şeklindedir.

Yayla çorbası tarifi

- 1 Türk kahvesi fincanı pirinç,

- 1 su bardağı yoğurt,

- 1 yumurta,

- 7 su bardağı su,

- Tuz,

- Nane,

- Yarım fincan dolusu un,

- 2 yemek kaşığı tereyağı,

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ.

Yayla çorbası yapımı

Su, yağ, pirinç ve tuz tencere içerisine alınır Pirinçler yumuşak hale gelene kadar kaynatılır. Ayrı kase içerisinde yumurta, un ve yoğurt, bir su bardağı su ile beraber iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırılarak yoğurtlu karışım çorba içerisine ilave edilir.

Kaynayana dek karıştırılır. Kaynayınca kısık ateş üzerinde 10 ile 15 dakika kaynatılır. Ara sıra karıştırmak gerekir. Çorba piştikten sonra altı kapatılmalıdır. Bunlardan sonra çorba kaselere alınır. Ayrı bir tavada tereyağı kızdırılıp naneyle karıştırılır. Kaselerdeki çorbanın üstüne gezdirilir. Kalan sos, tencere içerisindeki çorbaya koyulup karıştırılır.

Hatay usulü tuzlu yoğurtla yayla çorbası yapımı

Hatay usulü tuzlu yoğurt için tencereye su konulur. Ardından pirinçler yıkanıp suya eklenir. Pirinçler, hafif pişene dek pişirilir. Ardından tuzlu yoğurttan üç kaşık koyulur ve karıştırılır. Tuzda atılarak bu biçimde pirinçler şişene dek pişirilir. Hemen sonra ayrı bir tava içerisine sıvı yağ, pul biber ve kuru nane atılarak sotelenir. Sotelenen bu sos kaynamakta olan çorbaya katılarak bu biçimde biraz pişirilir. Çorba servis edilmeye hazır olacaktır.

Yayla çorbasının faydaları nelerdir?

İçinde bolca yer alan yoğurt ile vitamin kaynağı yayla çorbasının yararları sayılmakla bitmez. Bunlardan birkaçı; yüksek kolesterol ve şeker hastaları adına çok faydalıdır. İyi kolesterolü yükselterek, kötü kolesterolü düşürür. Yağların harcanması kolaylaştırılarak şişmanlamayı önleyecektir. Karın kısmındaki çok kilolardan kurtulmayı isteyenler adına yayla çorbası oldukça ideal bir besindir. Bununla beraber yayla çorbası çok doyurucudur.