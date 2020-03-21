Yayıncı kuruluşun ödemesinde sorun yok!

Yayıncı kuruluş Süper Lig’de sezonluk 400 milyon Dolar’ın üzerinde bir parayı öderken, kulüplerin de en önemli gelir kaynağı durumunda. Digiturk, yapılan sözleşme gereği ödemeleri her ayın 25’in 25’ine yapıyor. Ancak kontratta diğer ayın 10’una kadar opsiyon var. Genellikle de yayıncı kuruluş ayın 10’unu bekliyor. Mart ayındaki ödeme sorunsuz bir şekilde hesaplara yatırılırken, liglerin ertelendiği süreçte bir sıkıntı gözükmüyor. Konuyla ilgili bir takım görüşmeler yapıldığı ve Nisan ayında yayıncı kuruluşun kulüplere planlanan miktarı aktaracağı öğrenildi. Ancak 18 kulüp yine de biraz tedirgin bir şekilde önümüzdeki ayın gelmesini bekliyor.

Mehmet Ali Sabuncu