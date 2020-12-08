Yayıncı kuruluştan Hande Sümertaş açıklaması

Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu Beinsports'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Çalışanlarımızdan Sayın Hande Sümertaş'ı hedef alan ve bir süre önce sosyal medya üzerinden başlayıp dün gece Beyaz Futbol programı yorumcusu Ahmet Çakar'ın dayanaktan yoksun ithamları ile devam eden saldırıları, Digiturk olarak en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Bu saldırılar her bakımdan kabul edilemez nitelikte olmanın yanı sıra, çalışanlarımızın güvenliğini tehlikeye sokmakta olup doğası gereği suç teşkil etmektedir. Bu saldırılar aynı zamanda, geçtiğimiz aylardan itibaren kurumumuza ve çalışanlarımıza yönelen, uçuk komplo teorileri ile şiddetin teşvik edildiği mazur görülemez bir taciz eğiliminin devamı niteliğindedir. Türk spor ve eğlence içeriklerini tanıtmak ve geliştirmek için her gün özveriyle işlerini yapan saygın ve itibarlı insanlardan oluşan çalışanlarımız bir yana, bu şekilde bir davranışa hiç kimsenin maruz kalmasını kabul edemeyiz.

Bu kabul edilemez davranışlara göz yuman herkes suç ortağıdır. Sayın Sümertaş'ın haklarını korumasına yönelik her türlü desteği vereceğimizi, sporda ve toplumda yeri olmayan bu saldırıların takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.