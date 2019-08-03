Yayıncı kuruluş ile kulüpler arasındaki anlaşmazlık sona erdi

500 milyon Dolar olan mevcut anlaşma revize edilirken, kulüplere 410 milyon Dolar ödenecek. Kur ise maksimum 5.8 TL olarak kabul edilecek. Süper Lig 3 yıl daha BeIN Sports’ta olacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Şartlar buraya getirdi

Yayıncı kuruluş ilk başta 500 milyon Dolar artı KDV üzerinden ihaleyi kazandı. Sonrasında rakam hep eksiye düştü. Önce kur nedeniyle paranın yarısı TL ödendi, sonrasında peşin ödenmesi gereken ayak bastı paraları 8-9 taksite bölündü. Gelinen son nokta da bu. Biz tabii ki ilk anlaşma sürsün isterdik ancak şartlar bu. Reel gerçekler var. Tüm sektörlerde bir daralma var ve muhataplar oturup konuşmak, düzenleme yapmak zorunda kalıyor. TFF Başkanımız çok çaba gösterdi, 14-15 toplantı yapıldı. Biz bu çabayı gördük ve kendilerine tüm yetkiyi verdik. Hayırlısı olsun.

Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Hiç iyi olmadı

Yüzde 15 ’lik bir indirim yapılmış yeni anlaşmada. Bu Anadolu takımları için önemli bir kayıp. Çözülmeyen bir konu daha olduğu ifade ediliyor. Yani bu indirimin yüzde 25-26 ’lara çıkması gündemde. Bu da kulüplerin 4’te 1 küçülmesi demek. Anadolu takımlarının bu yükün altından kalkması kolay görünmüyor. Çünkü büyük takımlar transfer için bir şekilde para bulup hallediyor ama Anadolu takımları için öyle değil. Bu yüzden Anadolu takımları için iyi olmadı.