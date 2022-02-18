Yayın ihalesinde büyük gün

Türk futbolunda gözler tamamen yayın ihalesine dönmüş durumda. TFF ihaleyi açıkladıktan sonra tam 46 firmanın şartname edindiğini duyurmuştu. Ancak 14 esas bir alternatif teklifin gelmesi ve önerilerin de beklenenin çok altında kalması hayal kırıklığına neden olmuştu. Yıllık olarak 2 milyar 650 milyon TL olan mevcut sözleşmenin şartlarını yeni ihaleyle beraber daha yukarı taşınması beklenirken çok daha düşük öneriler gelmesinin ardından TFF firmalara ek süre verip tekliflerin revize edilmesini talep etti. O süre bugün 17.00’de dolacak. Yapılacak olan değerlendirmenin ardından Kulüpler Birliği ve TFF bu noktadaki kararını verecek. FF’nin konuyla ilgili resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.

Kulüpler endişeli

Gelen tekliflerin beklentilerin çok altında kalmasıyla gündeme gelen Süper Lig TV projesini birçok başkan desteklese de bu noktada TFF’nin herhangi bir hazırlığının olmaması da kulüpler arasında endişe yaratıyor.