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Yayın ihalesi için oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortaklaşa oluşturduğu yayın ihalesi komisyonu çalışmalarına başladı

26 Mayıs 2021, Çarşamba 18:56 Son Güncelleme:
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Yayın ihalesi için oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva’daki federasyon binasında gerçekleşen toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliğini temsilen ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan yardımcıları Ali Koç ve Fatih Saraç ile Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.

Toplantıda yeni dönem yayın ihalesi ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

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