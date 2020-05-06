Yayın bilmecesi! D-Smart hazır...

Yayıncı kuruluş Digiturk, mart ve nisan ayı taksitlerini Türkiye Futbol Federasyonu’na ödemeyince, kulüpler mali anlamda büyük sıkıntıya düştü.

Yayıncı kuruluşun, Türkiye pazarından çekilmeyi bile düşündüğü iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Çekildikleri yolunda bize gelen herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna rağmen hazırlıklıyız” dedi.

D-Smart hazır

Özdemir, “Böyle bir şey olursa yönetim olarak toplanır, kulüplerle bir araya gelir, çözümü buluruz” yorumunu yaptı.

Milliyet'in haberine göre; Türkiye’nin en büyük yayın platformlarından D-Smart’ın da futbol naklen yayınına hazır olduğu ifade edildi.

Milyonlarca üyesi bulunan kuruluşun, olası bir naklen yayın ihalesine gidilmesi durumunda devreye gireceği belirtildi. D-Smart yetkilileri, teknik altyapının tamam olduğunu dile getirdi.