Yaya Toure’nin ikinci Olympiakos dönemi kısa sürdü

Olympiakos Kulübü, 4 ay önce bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Yaya Toure'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

11 Aralık 2018, Salı 20:45
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Yaya Toure’nin ikinci Olympiakos dönemi kısa sürdü

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos’ta, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure’nin sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, serbest oyuncu statüsündeki Toure’yi eylül ayında kadrosuna katan Olympiakos’un yönetimi, 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşarak sözleşmesinin feshedilmesini kararlaştırdı.

Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 97 kez giyen Toure’nin, 2005-06 sezonunda da oynadığı Olympiakos’taki ikinci dönemi yalnızca 5 maç sürdü.

Toure, daha önce Monaco, Barcelona, Manchester City gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymişti.

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