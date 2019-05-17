Türk asıllı Belçika pasaportu olan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Yavuz Tek için İtalya'da övgü dolu makaleler yazılmaya başlandı. Genç yıldız adayı için, "Futbol dünyasını şaşırtmaya hazır yeni bir 10 numara var" yorumu yapıldı.

Genç yıldızın gelecek vaadeden bir yetenek olduğuna dikkat çekilen haberde; Mousa Dembele, Radja Nainggolan ve Jan Vertongen gibi büyük yeteneklerin doğduğu KFCO Beerschot Wilrijk'te büyüdüğüne dikkat çekildi.

Napoli ve Fiorentina

Yavuz'un her iki ayağını da kullanabildiğine dikkat çekilirken, ismi yeni duyulan bu genç yıldızın Napoli ve Fiorentina gibi İtalyanlar'ın köklü ekipleri tarafından da takip edildiği belirtiliyor.

Henüz 15 yaşındayken, Beerschot Wilrijk'in U17 takımında oynadığını dikkat çekilen Yavuz'un basamakları hızla çıkıp, U19 ve U21'den sonra A takım kapısına dayandığına dikkat çekiliyor. Genç yıldız için, 'Emre Can ve Cengiz Ünder'in izindeki Türk bebeği' benzetmesi yapılıyor.

Yavuz Tek'in ilerleyen zamanlarda milli takım tercihinin de kariyeri açısından önemli bir adım olacağına dikkat çekilirken, "Bel Paese'nin kapılarının ona açılmayacağını kim bilebilir?" sorusu da makalenin finalinde yer aldı.