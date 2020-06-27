Kalan 6 maçta Play-Off mücadelesi vereceklerini belirten İncedal, "Her şeyin başı elbette sağlık. Ancak hakkaniyet açısından liglerin oynanması noktasında isabetli bir karar alındı. Belirsizlik nedeniyle idmanlarımızı randımanlı yapamıyorduk. Artık tempomuzu artırdık. Lige hazır başlayacağız. Hedefimiz olan Play-Off’a ulaşıp üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

DHA