Yattara'nın kardeşi Süper Lig'e transfer oluyor!
2003-2011 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen ve Süper Lig'i kasıp kavurarak adeta bizden biri olan İbrahima Yattara'nın kardeşi Mohammed Yatara için flaş iddia... 28 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor tarafından denenmeye alındığı öne sürüldü.
İbrahim Yattara'nın kardeşi Mohammed Yattara uzun süren sakatlığının ardından Süper Lig 'e geliyor... 61Saat'in haberine göre; tecrübeli oyuncu, İstanbulspor tarafından denenmeye alındı.
Sağlık raporları olumlu çıkarsa İstanbulspor oyuncuyu kadrosuna katacak.
Kariyerinde son olarak Çin ekiplerinden SC Jiuniu forması giyen 28 yaşındaki futbolcu 15 karşılaşmada 3 gol kaydetmişti.
Mohamed Yattara kariyer zirvesini AJ Auxerre ile yaşarken çıktığı 83 karşılaşmada 22 gol 9 asistlik katkı sağlamıştı.
İbrahim Yattara kardeşi Mohamed Yattara’yı yıllar önce Trabzonspor ’a da önermişti.