Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen protokol imza töreninde Bakan Kasapoğlu, "Altıntaş'ıyla, Aslanapa'sıyla, Çavdarhisar'ıyla, Domaniç'iyle, Dumlupınar'ıyla, Emet'iyle, Gediz'iyle, Hisarcık'ıyla, Şaphane'siyle, Simav'ıyla, Tavşanlı'sıyla hamdolsun her yere dokunan çalışmalarımızı bugün imzalayacağız" diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: "Neler var bu çalışmaların içinde; bir defa salonlar var, gençlik merkezleri var, semt sahaları var. Gerek Kütahya merkezde gerek ilçelerde. 80'e yakın semt sahası, futbolu, basketbolu, voleybolu. Tenis kortları var, havuzlar var, gençlik kampımız var Gediz'de tüm Türkiye'ye hitap edecek. Kış sporlarında farklı bir boyuta taşıyacak Kütahya'mızı teleferik sistemi... Murat Dağı'ndaki yeni projemizin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum".