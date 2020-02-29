Yastayız! Spor camiası şehitlerimizi unutmadı...

Suriye’nin İdlib kentinde önceki akşam Mehmetçiğimiz, rejim güçlerinin saldırısına uğradı. Hava unsurları ile gerçekleştirilen hain saldırının ardından yüreklerimizi yakan haber geldi. 33 kahraman Mehmetçiğimiz yapılan hain saldırıda şehit oldu, Türkiye’ye ateş düştü. Toplumun her kesiminden rejim güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıyı lanetleyen mesajlar yağdı, Mehmetçiğimiz için baş sağlığı dileğinde bulunuldu. Spor dünyası da Kahramanlar’ı unutmadı.

80 milyon kenetlendi

Federasyonlardan spor kulüplerine, milli oyunculardan yabancı yıldızlara kadar bir çok kesimden hain saldırıya tepki gösterildi. Yayınlanan mesajlarla büyük acıya ortak olundu, ulusça yaşadığımız derin üzüntü paylaşıldı. 80 milyon, şehit Mehmetçiklerimiz için için yas tutmaya başladı.

Alanyaspor: İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız mehmetçiklerimizle.

Ankaragücü: İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah ’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun.

Antalyaspor: Başımız sağ olsun! İdlib’de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah ’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Başakşehir: Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu askerlerimizin şehit olduğu haberini karşılaşma sonrası üzüntü ile öğrendik. Askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Beşiktaş: İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Denizlispor: İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah ’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Fenerbahçe: Milletimizin başı sağolsun. İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Galatasaray : Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Gaziantep FK: İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda Kahraman Askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah ’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Gençlerbirliği: İdlib’de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Göztepe: İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Kasımpaşa: İdlib’de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun.

Kayserispor: İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Türkiye Bayrağı Milletimizin başı sağolsun.

Konyaspor: İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz.

Malatyaspor: Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz.

Rizespor: Şehitlerimiz Var. Suriye’de bu akşam yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Mübarek regaip kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah’ım! Avuç açma.

Sivasspor: İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Trabzonspor: Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!

FEDERASYONLAR

Türkiye Futbol Federasyonu: İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Türkiye Basketbol Federasyonu: “Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.”

Türkiye Voleybol Federasyonu: “İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”

Türkiye Güreş Federasyonu: “İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrası şehit olan Askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şehit olan Mehmetçiklerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Şu an sınır dışında operasyonda olan tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız kahraman askerlerimiz için...”

Türkiye Cimnastik Federasyonu: “Suriye’nin İdlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”

Türkiye Judo Federasyonu: “İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”

Türkiye Yüzme Federasyonu: “İdlib’de hain saldırı sonucu hayatlarını kaybeden kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa dileriz. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun.”

Şehitler anısına saygı duruşu!

TFF, resmi site üzerinden hayatını kaybeden şehitlerimiz için, “Suriye’nin İdlib bölgesinde askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” mesajını yayınladı. Ayrıca 28 Şubat-2 Mart 2020 arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.



