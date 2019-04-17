Şubat ayından beri kadro dışı olan Cezayirli oyuncuya birçok teklif geldi. Takımdan ayrı olarak çalışmaları sürdüren ve sezonun bitmesini bekleyen Yassine Benzia’nın, Olympiakos’un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille, Benzia’ya dönüş kapılarını kapattı. Fransız ekibinin 24 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralayacağı, Benzia’nın istediği takıma gitmesi için kolaylık sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

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