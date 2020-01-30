Geçtiğimiz yaz Damien Comolli'nin önerisi ile Lille'den 1 sezonluğuna Fenerbahçe'ye kiralanan Yassine Benzia, sergilediği performansla istenmeyen adam ilan edilmiş ve sezon sonu yollar ayrılmıştı.

Ersun Yanal'ın gözüne giremeyen ve ikinci yarı TFF'ye bildirilen listede yer almayan Benzia, sezon sonu Yunan ekibi Olympiakos’un yolunu tuttmuştu. Burada da istikrarlı bir görüntü çizemeyen Beniza'nın yeni durağı belli oldu.

Ligue 1 ekiplerinden Dijon, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Benzia ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa’nın Olympique Lyon ve Lille ekiplerinde forma giyen Benzia, Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos’ta kiralık olarak görev yapmıştı.

Olympiakos’ta fazla forma şansı bulamayan Benzia, takımıyla bu sezon 9 maça çıktı. Ligue 1’de 21 haftada 21 puan toplayan Dijon, 17. sırada bulunuyor.