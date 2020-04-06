Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Yasmin Erbil, karantina günlerinde de sosyal medya üzerinden paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Erbil bu kez de yere yattığı pozu paylaşarak takipçilerine bu süreç için tavsiyeler verdi.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'la evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, evden paylaşım yapmaya devam ediyor.

Dışarıya çıkmadığı bu süreçte de sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erbil, bol bol paylaşım yapıyor. Erbil, yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yasmin son gönderisinde odasında yere uzandığı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

25 yaşındaki Erbil, paylaşımına "Evde kal, yere uzan zamanlayıcı ayarla poz ver" notunu düştü.

25 yaşındaki Erbil, paylaşımına "Evde kal, yere uzan zamanlayıcı ayarla poz ver" notunu düştü.

Bir takipçisinin "Kardeşlerinle aran nasıl? Annenle babanın hala evli olmasını ister miydin?" sorusuna Erbil, "Annemle babamın hala evli olmasını çok isterdim. Anne ve babayla aynı evde büyümek çocuk için en doğru en güzel şey" yanıtını vermişti.

Yasmin Erbil, TV100 kanalında yayınlanan 'Magazin Hattı' programında sunuculuk yapıyordu. Erbil, ne yazık ki bu projede istediği başarıyı yakalayamadı ve sunuculuk serüvenini noktaladı.