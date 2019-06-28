Ümraniyespor forması giyen Yasir Subaşı, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Geleceği hakkında konuşan Subaşı'nın açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde;

"Bizim lig zor bir lig"

Artık her futbolcu özel antrenman yapıyor. Ben isteyerek yapıyorum. Bu da dışarıdan belli oluyor. İnanarak çalışıyorum. Özel antrenmanlarıma dikkat ediyorum. Bütün seviyedeki futbolcular buna özen gösteriyor. Dünya'da çalışkan olarak gösterilecek bence ilk futbolcu Ronaldo. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım da çok çalışkan. Çalışmayı seven bir sporcu. Onu örnek gösterebilirim.

Türkiye'ye birçok futbolcu ligi küçümseyerek gelebilir ama bizim lig çok zor bir lig. Her ülkenin kendine göre zorlukları var. Bence lig değiştirmek kolay değil ancak adapte olmaya çalışırsan daha kolay gelebilir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda performansımız ligde bizi etkiledi. İki kulvarda yürümek zor. Kupa bizim için çok güzel geçti. Bizim ligimiz Süper Lig kadar izlenmiyor. Kupada kendimizi gösterdik. Ümraniye'ye marka değeri kattığımızı düşünüyorum.

"A Milli Takım'a yükselmek istiyorum"

Spor Toto 1. Lig'e çıktığımızda beri play-off'u zorlayan bir takımız. Bence seneye de Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig'e yükselebilir. Bence her futbolcu hedefine göre çalışır. Yaşım genç ve bence potansiyele sahibim. Gerek bir üst lig gerekse A Milli Takım'a yükselmek istiyorum.