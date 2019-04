Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Yasir, "Ligde kalan 6 maçı da kazanmak istiyoruz. Play off'a kalırsak avantajlı olduğumuz düşünüyorum; çünkü eleme maçlarını iyi oynadığımızı Türkiye Kupası'nda gösterdik. Yarı final maçında Akhisar'a 1-0 yenildik; ama umudumuz çok kuvvetli, onları deplasmanda yenip, finale çıkacağımıza inanıyorum. Final oynamayı çok arzu ediyoruz" dedi.

FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR MUSUN?

Fenerbahçe altyapısından yetişen Yasir Subaşı, sarı lacevertli kulübün teknik direktörü Ersun Yanal'ın yeni sezon için kendisini düşündüğü yönünde bilgi aldığını belirterek, "Bu tarz bilgiler geliyor; ama öncelikle bu sezonu en iyi şekilde bitirmek için uğraşıyorum. Gerek takım olarak gerekse de kişisel hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Sezon sonunda elbette ki bunları düşüneceğiz. Fenerbahçe çok büyük camiaya, umarım istedikleri yere gelecekler. Zor bir sezon geçiriyorlar. Fenerbahçe'de oynamak her futbolcunun hayalidir bence. Planlanmış bir programım var. Umarım Ümraniyespor'la ligi en iyi şekilde bitirip, sonra yaz döneminde planlarımı uygulayacağım. Fenerbahçe'ye dönüşüm için her şeyin hayırlısı diyelim. Fakat şu anda Ümraniyespor'u düşünüyorum. Kulübüm ve benim adıma hayırlısı olacaksa inşallah her şey güzel biçimde gelişir" şeklinde konuştu.