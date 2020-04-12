Yasin Sülün: A Takım için umudumuz var

Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Yasin Sülün, dün Fanatik Instagram hesabına konuk oldu. Sergen Yalçın’ın alt yapıya oldukça pozitif baktığını belirten Sülün, “Böyle dönemlerde alt yapıya fırsat doğar. Ben de Sergen abi de böyle dönemde A Takım’a yükseldik. U19 ile Süper Lig arasındaki makas çok arttı. Altından kolay kalkılabilecek durum değil. Bu durumu en aza indirmeye çalışıyoruz. Psikologlarımız var, diyetisyenlerimiz var. Oyuncularımıza hakem baskısı, taraftar baskısı ve medya baskısına karşı nasıl davranması gerektiğini anlatıyoruz. 10’a yakın çok iyi potansiyelli oyuncumuz var. Bunlarla ilgili A Takım için umudumuz var” dedi.

‘Ersin’le ilgili hayallerimiz var’

Alt yapıdan gelen oldukça potansiyelli isimlerin bulunduğunu söyleyen Sülün, “Ersin var kalecimiz mesela. Sergen hocanın da kendisiyle ilgili çok iyi düşünceleri var. Ersin Destanoğlu ile ilgili hayallerimiz var. Sergen hoca, şu dönem yaşanmasa direkt oynatmayı dahi düşünüyordu. Fatih Aksoy var zaten. Alpay Çelebi var Kayserispor’da kiralık. Yine Erdoğan var, Kartal var. Fatih yerini bilen, daha yerinin kıymetini bilen, ayakları daha temiz bir stoper. Alpay daha kesici, daha gaddar, hava toplarında çok iyi” ifadelerini kullandı.

Yakup Çınar