Yasin Söğüt: Mücadelenin içerisinde kalmak istedik

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Adanaspor'a konuk olan Eskişehirspor, sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt, ilk yarım saatlik dilimde yedikleri gollerden sonra oyuncularını ikaz etmesine rağmen oyundan çabuk koptuklarını belirtti.

Maçın devamında oyunda kalmaya çalıştıklarını ifade eden Söğüt, "Belki biraz başardık ama bunu çok fazla ön tarafa doğru götüremedik. Mücadelenin içerisinde kalmak istedik. Pozisyonlara da girdik, iki gol attık. Üçüncü bölgelerde biraz daha becerikli olsaydık daha fazlasını da atabilirdik. Olmadı, bu böyle bitti." diye konuştu.

Söğüt, hakemlerin, takımların sıralamadaki yerlerine bakmadan maçları adil olarak yönetmelerini istedi.