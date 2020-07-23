Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard kulübünün U-21 takımında forma giyen Türk asıllı futbolcu Yasin Sarıkaya, Belçika basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'nin üç yıl önce kendisi için transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı.

20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, La Capitale gazetesiyle gerçekleştirdiği söyleşide "17 yaşındayken Fenerbahçe'den teklif almıştım. Ancak o zaman Belçika'da oynuyordum ve yurt dışına çıkmak için çok erken olduğunu düşündüm." ifadelerini kullanarak Sarı Lacivertliler'e gitmeyi reddettiğini belirtti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler