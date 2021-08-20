Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'in kıyısından dönen ve kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Samsunspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında Balıkesirspor'u konuk etti. Ligin ilk haftasını BAY geçen Kırmızı Beyazlı ekip, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Samsunspor'un tecrübeli hücumcusu Yasin Öztekin, yaptığı hat-trickle galibiyeti getiren isim oldu. Konuk ekibin Oğuz Han Aynaoğlu ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

Bu galibiyetin ardından Samsunspor, puanını 3'e yükseltti. Balıkesirspor ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.