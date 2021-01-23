Samsunspor'un flaş transferi Yasin Öztekin, Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sunduğu Mixed Zone programına açıklamalarda bulundu. Sivasspor'da yeterince şans bulamadığını düşündüğü için ayrılma kararı aldığını vurgulayan deneyimli futbolcu, "Aldığım çok sayıda teklif vardı. Arabistan'dan bir takımla görüştüm, Süper Lig'den gelen öneriler vardı. Ancak önüme gelen en güçlü proje Samsunspor'unkiydi. Kariyerimde her zaman hedefi büyük olan kulüplerde oynadım. Tercihlerimi buna göre yaptım. Şimdi de öyle oldu. 'Yasin Öztekin 1. Lig'e gitti, geri adım attı' diye düşünenler yanılıyor. Çünkü geldiğim zaman bunu çok net anladım. Samsunspor'un Süper Lig'de birçok takıma göre eksiği yok, hatta fazlası var. Çok büyük, köklü bir camaiaya geldiğimi görmek beni daha çok mutlu ediyor ve hırslandırıyor" dedi.

'3.5 ay sonra Süper Lig'

Tercihinde başkan Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın da etkili olduğunu ifade eden Yasin, "Ben, bana güvenildiğinde bugüne ne kadar neler yapabileceğimi gösterdim hep. Şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, milli takıma gittim. Samsunspor'a gelirken de bu güveni hissettirdiler bana. 3.5 ay sonra Süper Lig'de Samsunspor formasıyla yoluma devam edeceğim. Tek başıma hiçbir şey yapamam. Büyük Samsunspor camiasıyla beraber herkes üzerine düşeni yapıp bu güzel kulübü ait olduğu yere tekrar taşıyacağız" açıklamasında bulundu.

'Mükemmel bir takım'

Altay maçı öncesi takımdaki son durum hakkında da bilgi veren Yasin, "Takımla 4-5 idman yapabilme şansım oldu. Hocamız çok iyi bir takım oluşturmuş. Açıkçası bu kadar iyi bir takım beklemiyordum. Bu beni daha da mutlu etti. Rekabetin üst düzey olduğu bir oyuncu grubu var. Herkesin tek düşüncesi hedefe ulaşmak. Benim de tek odaklandığım şey kariyerime Samsunspor'la da şampiyonluk eklemek" diye konuştu.