Yasin Öztekin Türk futboluna hizmet veren isimlerden birisidir. Yasin Öztekin asıl olarak Almanya doğumludur. Türkiye'de ise pek çok takımda forma giymiştir. Yasin Öztekin kariyerine her ne kadar doğum yeri olan Almanya'da başlamış olsa dahi Türkiye'de büyük ün kazanmıştır. Yasin Öztekin Almanya doğumlu olmasıyla birlikte 2010 yılında Türkiye'ye dönmüştür. Bu dönüşün ardından ise yurt dışına futbol oynamak için tekrar dönmemiştir.

Yasin Öztekin nereli?

Asıl olarak Kırşehirli bir ailenin Dortmund'da hayata gözlerini açan beş çocuğundan üçüncüsü olan Yasin'in futbolla karşılaşması çok geç olmadı. Almanya'da görmeye alışkın olduğumuz, dört-beş yaşına gelmiş olan çocukların futbol altyapı eğitimi için o alan takımlarında forma giyme alışkanlığı Öztekin ailesinin üç erkek evladı için geçerli oluyordu. Yasin, iki abisiyle beraber, babasının antrenörlük yaptığı Alemannia Scharnhorst kulübü altyapısında 4-5 yaşlarında futbolun ana eğitimlerini aldı. Sarı-mavi renkli amatör takımda iki sene boyunca minikler bölümünde forma giydikten sonra, davet edildiği il ve bölge karmalarında gösterdiği harikalarla Almanya'nın en iyi altyapı sistemine sahip Borussia Dortmund antrenörlerinin gözlerine çarptı.

Öztekin futbola başladıktan sadece iki sene sonra, ülkenin en büyük takımlarından birisinin yolunu tutuyordu. 1996 senesinde Borussia Dortmund ile amatör lisans sözleşmesi imzalayan Yasin, tam 10 sene süresince sarı-siyahlı takımın altyapısında farklı kademelerde forma giydi.

Yasin Öztekin kaç yaşında?

Yasin Öztekin futbol hayatına çok erken başlamış olan insanlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasin Öztekin 19 Mart 1987 tarihinde Dortmund'da dünyaya gözlerini açmıştır. 1987 doğumlu olan Yasin Öztekin 33 yaşındadır.

Yasin Öztekin hangi takımlarda oynadı?

Yasin Öztekin, 5 Ocak 2011 tarihinde Gençlerbirliği takımı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak Türkiye'ye geldi. Gençlerbirliği'ne gelmesinde bazı etkenler bulunmaktaydı. Bunların ilki Bundesliga kökenli Alman çalıştırıcı Ralf Zumdick'in de etkisi olduğunu söyledi. Yasin gelişi ile ilgili "Thomas Doll, Borussia Dortmund'da antrenörlük yaparken Ralf Zumdick de yardımcısıydı. Beni de oradan biliyor, altyapıda neler yaptığımı biliyordu. Bu sebeple beni kulüpte görmek istediğini belirtmiş. Görüşmeler neticesinde de Gençlerbirliği'nin yolunu tuttum. İyi ki böyle bir tercih yapmışım.” Dedi.

2012-13 futbol sezonu öncesinde ismi Beşiktaş ile de anılan Öztekin, Trabzon'a giderek Trabzonspor ile mukavele imzaladı. Trabzonspor asbaşkanı Şakar transferin ardından 25 yaşındaki orta alan futbolcusunu bir zamandır takip ettiklerini belirterek, “Yasin'i alarak ilk transferimizi gerçekleştirdik. Kendisi genç ve dinamik bir futbolcu. Trabzonspor'da başarılı bir kariyeri olacağına inanıyoruz. Tüm camiaya hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu. Yasin Öztekin, Trabzonspor'la 2015 - 2016 futbol sezonu sonuna kadar sürecek 4 senelik sözleşmeye imza attı.

22 Temmuz 2013 gününde Kayseri Erciyesspor ile 3 senelik anlaşma sağlamıştır.

Yasin Öztekin Galatasaray kariyeri

2013-14 sezonu sonrasında ismi Kasımpaşa SK ile duyulan Öztekin'in transferi bu takım tarafından yalanlandı. İlerleyen zamanlarda ise Kayseri Erciyesspor başkanı Ziya Eren bir Televizyon programına yaptığı açıklamada "Yasin kulübümüzün önemli futbolcularından biri; fakat oyuncu gitmek istedi ve biz de engel çıkarmadık. Uzun zaman süren görüşmelerden sonra mutabakata vardık. Yasin Galatasaray'a hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu. Bu açıklamanın yapılmasından sonra Galatasaray SK KAP'a yaptığı açıklamada Yasin Öztekin ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. 8 Ağustos 2014 tarihinde ise 2,5 Milyon Euro bonservis bedeli ile Yasin Öztekin ile 4 senelik sözleşme imzalandığı borsaya bildirildi.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Yasin Öztekin 2020-2021 sezonuna Sivasspor ile başladı. Devre arasında Samsunspor'a transfer olan Yasin yıllık 6 milyon TL kazanıyor.