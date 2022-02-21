Yasin Öztekin, 34 yaşında kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor

6 kez A Milli Takım formasını giyen Yasin Öztekin, futbolculuk kariyerine Almanya’nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund takımında başladı. Ardından sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor , Kayseri Erciyesspor, Galatasaray , Göztepe ve Sivasspor formaları giyen Yasin Öztekin, kariyerinin en golcü sezonunu 2021-2022 sezonunda normal sezonun bitmesine 12 maç kala bu yıl yaşadı. Öztekin bu sezon forma giydiği 24 maçta 13 gol atarak kariyer rekoru kırdı.

2008-2009 yılında profesyonel kariyerine başlayan Yasin Öztekin, Dortmund ve Dortmund 2’de 4 sezonda 61 maça çıkıp, 17 gol atma başarısı gösterdi. Öztekin Türkiye’de forma giydiği takımlarda 1 sezonda en fazla Gençlerbirliği’nde 8 gol, Trabzonspor’da 4 gol, Kayseri Erciyesspor’da 7 gol, Galatasaray’da 11 gol, Göztepe’de 8 ve Sivasspor’da ise 1 sezonda en fazla 2 gol atma başarısı gösterdi. Samsunspor’a geçen sezon devre arasında transfer olan Yasin Öztekin, 18 maçta 7 gol 4 asist yaparken, bu sezon forma giydiği 24 maçta ise 13 gol, 5 asist yaparak sezonun bitmesine 12 maç kala kariyer rekoru kırdı.

Yasin Öztekin 8 farklı takımda çıktığı 455 maçta şu ana kadar toplam 106 gol attı. Öztekin attığı 106 golün 20’sini Samsunspor forması altında kaydederken, play-off maçları öncesinde en az 12 maçta atacağı her golle kariyer rekorunu 1 adım daha ileriye taşıyacak.

İHA